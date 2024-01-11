بقيةُ أمل معلق بالعدل

MENAFN - Khaberni) ولا يزال هناك أمل معلق على منصةِ عدل دولية (محكمة العدل الدولي) ينتظرها العالم كله أملاً في أن ينعدل قبُّ الميزان ولو مرة ً نصرة لمظلومين، مع ايماننا المطلق

بأن المقاومة هي طريق الحق الاول والصوت المسموع بالقوة.

عند مطالعتنا للائحة الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا في أولى جلساتها امام محكمة العدل الدولية يظنها أنها لائحة مكتملة العناصر متكاملة الاركان شكلاً ومضموناً، حيث قدمت بإيجاز أهم الادلة والشواهد التي يصعب الطعن

فيها لأنها شهادات وأدلة صادرة عن اما جهات محايدة كالمنظمات الأممية ذات الثقة التي تؤكد على ارتكاب الجيش الاسرائيلي ما يرقى الى جريمة حرب او شهادات وتصريحات صادرة عن المُدعى عليه (

اسرائيل) بتوثيق ما صدر

من تصريحات على السنة القادة الاسرائيليين السياسيين والعسكرين التي تثبت قيامهم بالأمر بالقتل

والتحريض على لإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين في غزّة،

كما ضمت دولة جنوب افريقيا في مذكرة الدعوى ببعض الأدلة التي التقطت في مسرح الجريمة (قطاع غزة) من قادة وجنود إسرائيليين تبين فيها كمية الدمار الهائل وتصريحات الجيش بتحريضهم على الابادة الجماعية.





وهذا الامر يعطي قوة للأدلة المقدمة لدى المحكمة وبحسب خبراء قانونيون بالاستناد الى سوابق قضائية بحيث يصعب على محكمة العدل الدولية تجاوز هذه الادلة دون اصدار تدابير مؤقته على وجه السرعة من شأنها أن توقف الحرب.



ونتوقع أن تقوم إسرائيل بجولة -دونكيشوتيه -محاولة اخراج القضية عن سياقها والتعلل بدفوع لا ترقى الى مستوى الادلة في الاتهامات الموجهة ضدها.

في الجلسة المقررة يوم غد الجمعة 12 يناير الجاري لتقديم دفاعها القانوني للاتهامات التي نسبت إليها في الجلسة الأولى.



ونتطلع الى ان يبقى ميزان العدل الدولي قائماً منتصراً للمظلومين بأن تصدر المحكمة تدابير احترازية (وقف الأعمال التي يكون التي لا تجبر لا يمكن التعويض فيها) بصفة الاستعجال، منهية بذلك فصلا الرعب والقتل الجماعي والتهجير القصري والتخريب المنهج الذي مارسته دولة الاحتلال الصهيوني.

وهنا تجدر الاشارة الى موقف الاردن المُقدر عالياً والذي جددهُ



دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتنظيم الادلة والمعززات القانونية اللازمة لنصرة وتقوية الدعوى المقدمة صد الكيان الصهيوني.

حيث قال الخصاونة : (أن هذا التزام حكومي وشخصي) فالقضية الفلسطينية كان ولا تزال قضية الدولة والشعب الاردني بكل أطيافه.

ونقترح على الحكومة الاردنية تقديم مقاربة عسكرية من شأنها احتساب كمية المقذوفات بالنسبة والتناسب مع الاهداف العسكري المعلنة ومساحة الارض وعدد المستهدفين بالقصف الى آخر هذه المقاربة كون الاردن يملك الخبرة العسكرية المتمكنة.