الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تستقبل الأمتان العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك بعد نحو 58 يوما، حيث من المتوقع أن يهل هلال الشهر الفضيل في العاشر من آذار / مارس 2024 المقبل، وفق البيانات الصادرة عن متخصصين بعلم الفلك.

وعادة يستقبل المسلمون شهر الرحمة والغفران، بأجواء وطقوس مميزة، فالبعض يبدأ بتزيين الشوارع والمنازل ونوافذها بالإضاءة والأهلة وأحبال الإنارة الرمضانية.

ومع حلول الشهر الكريم تبدأ الأجواء الروحانية، التي يتميز بها الشهر الكريم، منذ طلوع الفجر وحتى وقت الغروب، وهو موعد إفطار الصائم.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعد أحد أركان الإسلام،

حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عُذرٌ مُباح) عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.

كما إن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ ففيه بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر.