الموعد المتوقع لشهر رمضان المبارك

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- Khaberni) خبرني - تستقبل الأمتان العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك بعد نحو 58 يوما، حيث من المتوقع أن يهل هلال الشهر الفضيل في العاشر من آذار / مارس 2024 المقبل، وفق البيانات الصادرة عن متخصصين بعلم الفلك.
وعادة يستقبل المسلمون شهر الرحمة والغفران، بأجواء وطقوس مميزة، فالبعض يبدأ بتزيين الشوارع والمنازل ونوافذها بالإضاءة والأهلة وأحبال الإنارة الرمضانية.
ومع حلول الشهر الكريم تبدأ الأجواء الروحانية، التي يتميز بها الشهر الكريم، منذ طلوع الفجر وحتى وقت الغروب، وهو موعد إفطار الصائم.
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعد أحد أركان الإسلام،
حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عُذرٌ مُباح) عن الطعام والشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.
يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.
كما إن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ ففيه بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر.
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