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ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية في بعض مناطق الأردن

1/11/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشهد شوارع العاصمة عمان وبعض المحافظات، تشكل كثيف للضباب، مع شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بالتزامن مع تأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

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