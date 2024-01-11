ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية في بعض مناطق الأردن

ضباب كثيف وشبه انعدام للرؤية في بعض مناطق الأردن
التاريخ
1/11/2024 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تشهد شوارع العاصمة عمان وبعض المحافظات، تشكل كثيف للضباب، مع شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بالتزامن مع تأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.
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