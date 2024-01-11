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الرئيس المصري ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان الرفض التام لتهجير الفلسطينيين

1/11/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- قالت الرئاسة المصرية اليوم الخميس إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكدا "الرفض التام" لمبدأ أو لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين باعتباره أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وذكرت الرئاسة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأمريكي في إطار جولته الشرق أوسطية للتباحث حول سبل تسوية الصراع الحالي في الأراضي الفلسطينية.
ونقل البيان عن الرئيس المصري تشديده خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة للعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات "الكافية" لإنهاء "الكارثة الإنسانية" بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من "المعاناة الهائلة" التي يتعرضون لها.
وأكد السيسي كذلك ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية الفاعلة للعمل على التهدئة بما يسفر عن "تسوية عادلة وشاملة" للقضية الفلسطينية ويعالج "جذور" الوضع الحالي ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أطلع الرئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة واستمع إلى "رؤية مصر" بشأن آفاق الحل للأزمة الحالية في غزة.
وأوضح أن اللقاء شهد عرضا للجهود المصرية للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة بهدف الوصول إلى "وقف فوري" لإطلاق النار وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.
ونسب البيان إلى بلينكن إشادته بالجهود المصرية المتواصلة من أجل "تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار" وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا "حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأشار إلى أن الجانبين توافقا على استمرار التشاور "المكثف" بينهما بشأن الأوضاع الحالية وكذلك التواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع الحالي في الاراضي الفلسطينية. (النهاية)

م م / م ع ع




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