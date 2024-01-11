اللجنة العليا للشراكة الصناعية توقع اتفاقيات ب2ر2 مليار دولار في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 1 (كونا) -- وقعت الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين اليوم الخميس عددا من الاتفاقيات والمشاريع بقيمة تقدر بنحو 2ر2 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي تستضيفه البحرين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة في الدول الاعضاء وهي (البحرين والامارات والاردن ومصر والمغرب).
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله في كلمته خلال اللقاء عن أمله في أن يحقق الاجتماع غاياته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصادات الدول الأعضاء.
وأكد أن مملكة البحرين تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية لا سيما في القطاع الصناعي أهمية خاصة لما تحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من تعزيز للتجارة البينية والقدرة التنافسية ونقل التكنولوجيات والمعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الحالية تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل.
كما تمكن الشراكة هذه الدول من مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وتساعدها على العمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة إضافة إلى ضمان جذب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها مرحبا في هذا الصدد بانضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وشهد الاجتماع الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية الذي وقعه وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما تم توقيع اتفاقيات الشراكة والإعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 2ر2 مليار دولار أمريكي وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها في ما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع وخلق فرص عمل واعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.
وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي.
وتؤدي هذه الشراكة التي انطلقت في أبوظبي عام 2022 إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وتوفير المزيد من الفرص النوعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية. (النهاية)
خ ن ع / أ م س
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