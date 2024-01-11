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اللجنة العليا للشراكة الصناعية توقع اتفاقيات ب2ر2 مليار دولار في البحرين

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 1 (كونا) -- وقعت الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في البحرين اليوم الخميس عددا من الاتفاقيات والمشاريع بقيمة تقدر بنحو 2ر2 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي تستضيفه البحرين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله ومشاركة وزراء الصناعة والتجارة في الدول الاعضاء وهي (البحرين والامارات والاردن ومصر والمغرب).
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله في كلمته خلال اللقاء عن أمله في أن يحقق الاجتماع غاياته المنشودة نحو شراكة صناعية تكاملية بما يسهم في تعزيز استدامة اقتصادات الدول الأعضاء.
وأكد أن مملكة البحرين تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة تولي مبدأ الشراكة التكاملية بين الدول العربية لا سيما في القطاع الصناعي أهمية خاصة لما تحققه ذلك من تقوية للروابط الاقتصادية في المنطقة من تعزيز للتجارة البينية والقدرة التنافسية ونقل التكنولوجيات والمعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح أن أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة في الفترة الحالية تكمن في ترسيخ قدرة الدول الأعضاء على التكيف الدائم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بصورة أفضل.
كما تمكن الشراكة هذه الدول من مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والتكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وتساعدها على العمل على تسخيرها والاستفادة منها لخلق فرص نمو جديدة وواعدة في القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية عبر تطوير واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة إضافة إلى ضمان جذب الاستثمارات والتدفق الحر لرؤوس الأموال.
وأعرب عن أمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة اتساع نطاق عضوية الدول العربية في اللجنة العليا بما يعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها مرحبا في هذا الصدد بانضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وشهد الاجتماع الإعلان والتوقيع على ملحق انضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية الذي وقعه وزراء الصناعة بالدول الخمس الأعضاء في اللجنة العليا.
كما تم توقيع اتفاقيات الشراكة والإعلان عن المشاريع التي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 2ر2 مليار دولار أمريكي وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها في ما يتعلق بزيادة الناتج المحلي للدول الأربع وخلق فرص عمل واعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.
وتهدف الدول الأعضاء من شراكتها في اللجنة العليا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي عبر التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي.
وتؤدي هذه الشراكة التي انطلقت في أبوظبي عام 2022 إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وتوفير المزيد من الفرص النوعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية. (النهاية)

خ ن ع / أ م س



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