إيطاليا.. استجواب برلماني للمطالبة بعدم تقويض نظر (العدل الدولية) في القضية ضد الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني اليوم الخميس عزمها طرح استجواب داخل الهيئة التشريعية لمطالبة حكومة روما بمنع تقويض استقلالية محكمة العدل الدولية إزاء نظرها قضية تتعلق بارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت بولدريني في مداخلة في ختام جلسة للمجلس "سأطرح استجوابا مفتوحا لتوقيع الجميع لمطالبة الحكومة برفض أي محاولة لتقويض استقلال محكمة العدل الدولية" في عملها بشأن النظر في القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا كون "ذلك ما يجب أن تفعله كل حكومة ديمقراطية".
وأضافت أن الاستجواب البرلماني "سيطلب من الحكومة الالتزام منذ الآن بتنفيذ أي إجراء يقرره القضاة في المحكمة الدولية بشأن هذه الاتهامات باعتبار ذلك هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يطلب من دولة ديمقراطية مثل دولتنا لضمان الشرعية الدولية".
وأشارت إلى أنه بعد استشهاد أكثر من 23 ألف ضحية بينهم 9 آلاف قاصر خلال ثلاثة أشهر في غزة "تبدأ اليوم الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية التي ستقيم الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا" ضد الكيان الإسرائيلي المحتل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب الهجمات العشوائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
لكنها لفتت إلى أنه يبدو من التقارير الصحفية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو "تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الدول من خلال السفراء لرفض الاتهامات" مشيرة إلى نشر إحدى الصحف البارزة رسالة لسفير الكيان الإسرائيلي المحتل بالفعل بهذا الصدد.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زعم في تصريح إذاعي أن ما يقترفه كيان الاحتلال في غزة "ليس إبادة جماعية وإنما مجرد هجوم عسكري يمس السكان المدنيين". (النهاية)
م ن / ط م ا
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