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إيطاليا.. استجواب برلماني للمطالبة بعدم تقويض نظر (العدل الدولية) في القضية ضد الاحتلال

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني اليوم الخميس عزمها طرح استجواب داخل الهيئة التشريعية لمطالبة حكومة روما بمنع تقويض استقلالية محكمة العدل الدولية إزاء نظرها قضية تتعلق بارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت بولدريني في مداخلة في ختام جلسة للمجلس "سأطرح استجوابا مفتوحا لتوقيع الجميع لمطالبة الحكومة برفض أي محاولة لتقويض استقلال محكمة العدل الدولية" في عملها بشأن النظر في القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا كون "ذلك ما يجب أن تفعله كل حكومة ديمقراطية".
وأضافت أن الاستجواب البرلماني "سيطلب من الحكومة الالتزام منذ الآن بتنفيذ أي إجراء يقرره القضاة في المحكمة الدولية بشأن هذه الاتهامات باعتبار ذلك هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يطلب من دولة ديمقراطية مثل دولتنا لضمان الشرعية الدولية".
وأشارت إلى أنه بعد استشهاد أكثر من 23 ألف ضحية بينهم 9 آلاف قاصر خلال ثلاثة أشهر في غزة "تبدأ اليوم الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية التي ستقيم الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا" ضد الكيان الإسرائيلي المحتل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب الهجمات العشوائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
لكنها لفتت إلى أنه يبدو من التقارير الصحفية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو "تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الدول من خلال السفراء لرفض الاتهامات" مشيرة إلى نشر إحدى الصحف البارزة رسالة لسفير الكيان الإسرائيلي المحتل بالفعل بهذا الصدد.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زعم في تصريح إذاعي أن ما يقترفه كيان الاحتلال في غزة "ليس إبادة جماعية وإنما مجرد هجوم عسكري يمس السكان المدنيين". (النهاية)

م ن / ط م ا




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