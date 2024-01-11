مبعوث أمريكي يدعو إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة في جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 1 (كونا) -- شدد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين اليوم الخميس على ضرورة العمل لإيجاد "الحلول الدبلوماسية" للأزمة الحالية في جنوبي لبنان.
وقال هوكشتاين في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت إن الولايات المتحدة "تؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى التصعيد في الأزمة أبعد من ذلك ومهمتنا أن نصل إلى حل دبلوماسي".
واعتبر أن الحل الدبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى منازله في جنوب لبنان والعودة إلى حياته الطبيعية.
كما التقى المبعوث الأمريكي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث نقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان عن هوكشتاين دعوته إلى العمل على "حل وسط مؤقتا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ".
واشار البيان إلى أن ميقاتي شدد بدوره على أن "الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة" ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
والتقى هوكشتاين أيضا قائد الجيش اللبناني جوزاف عون.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و"المقاومة" في المناطق الجنوبية اللبنانية بشكل يومي منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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