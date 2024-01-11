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مبعوث أمريكي يدعو إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة في جنوبي لبنان

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 1 (كونا) -- شدد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين اليوم الخميس على ضرورة العمل لإيجاد "الحلول الدبلوماسية" للأزمة الحالية في جنوبي لبنان.
وقال هوكشتاين في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت إن الولايات المتحدة "تؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى التصعيد في الأزمة أبعد من ذلك ومهمتنا أن نصل إلى حل دبلوماسي".
واعتبر أن الحل الدبلوماسي يسمح للشعب اللبناني بالعودة إلى منازله في جنوب لبنان والعودة إلى حياته الطبيعية.
كما التقى المبعوث الأمريكي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث نقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان عن هوكشتاين دعوته إلى العمل على "حل وسط مؤقتا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ".
واشار البيان إلى أن ميقاتي شدد بدوره على أن "الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة" ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
والتقى هوكشتاين أيضا قائد الجيش اللبناني جوزاف عون.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و"المقاومة" في المناطق الجنوبية اللبنانية بشكل يومي منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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