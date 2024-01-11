إقليم كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي في (أربيل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق اليوم الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة "مفخخة" حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار (أربيل) شمالي العراق وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة.
وذكرت المديرية في بيان أنه تم إسقاط الطائرة مساء اليوم مشيرا إلى أنها استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار (أربيل) الدولي.
ويأتي هذا الهجوم بعدما أسقطت دفاعات التحالف الدولي بمطار (أربيل) أمس الأربعاء طائرة مسيرة.
يذكر أن هجوم اليوم هو الثالث من نوعه هذا الأسبوع حيث استهدفت طائرة مسيرة يوم الجمعة الماضي قاعدة (حرير) التي كان يستخدمها التحالف الدولي سابقا. (النهاية)
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