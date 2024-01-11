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إقليم كردستان العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي في (أربيل)

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 11 - 1 (كونا) -- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق اليوم الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة "مفخخة" حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار (أربيل) شمالي العراق وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة.
وذكرت المديرية في بيان أنه تم إسقاط الطائرة مساء اليوم مشيرا إلى أنها استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار (أربيل) الدولي.
ويأتي هذا الهجوم بعدما أسقطت دفاعات التحالف الدولي بمطار (أربيل) أمس الأربعاء طائرة مسيرة.
يذكر أن هجوم اليوم هو الثالث من نوعه هذا الأسبوع حيث استهدفت طائرة مسيرة يوم الجمعة الماضي قاعدة (حرير) التي كان يستخدمها التحالف الدولي سابقا. (النهاية)

ص ب ر / ف ا س




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