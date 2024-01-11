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الجامعة العربية تدعو إلى وقف الحرب في السودان وإطلاق حوار وطني شامل

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس إلى وقف الحرب الدائرة في السودان "بأسرع وقت" للحفاظ على لأرواح السودانيين ووحدة الأراضي السودانية وحماية المؤسسات الوطنية.
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة أكد خلاله ضرورة إطلاق "حوار وطني سوداني شامل" بما يعمل على حلحلة الأزمة.
وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية من الأزمة الراهنة في السودان ومن بينها وقف الحرب "في أسرع وقت" والحفاظ علي أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق "حوار وطني سوداني شامل".
وهنأ أبو الغيط المبعوث الأممي إلى السودان على توليه منصبه مؤكدا "ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع الأطراف كافة من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية بما يعمل على حقن الدماء والتوصل إلى تسوية سياسية".
من جانبه أعرب العمامرة وفقا للبيان عن "تفهمه الكامل" لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية من الأزمة السودانية التي اندلعت منتصف أبريل من العام الماضي بين قوات الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع).
وكشف العمامرة عن رؤيته للتكليف المنوط به الذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق النار والعودة إلى "عملية سياسية شاملة" لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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