الجامعة العربية تدعو إلى وقف الحرب في السودان وإطلاق حوار وطني شامل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس إلى وقف الحرب الدائرة في السودان "بأسرع وقت" للحفاظ على لأرواح السودانيين ووحدة الأراضي السودانية وحماية المؤسسات الوطنية.
وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة أكد خلاله ضرورة إطلاق "حوار وطني سوداني شامل" بما يعمل على حلحلة الأزمة.
وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية من الأزمة الراهنة في السودان ومن بينها وقف الحرب "في أسرع وقت" والحفاظ علي أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق "حوار وطني سوداني شامل".
وهنأ أبو الغيط المبعوث الأممي إلى السودان على توليه منصبه مؤكدا "ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع الأطراف كافة من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية بما يعمل على حقن الدماء والتوصل إلى تسوية سياسية".
من جانبه أعرب العمامرة وفقا للبيان عن "تفهمه الكامل" لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية من الأزمة السودانية التي اندلعت منتصف أبريل من العام الماضي بين قوات الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع).
وكشف العمامرة عن رؤيته للتكليف المنوط به الذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق النار والعودة إلى "عملية سياسية شاملة" لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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