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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد موافقة الكيان المحتل على إرسال الأمم المتحدة فريقا إلى شمال غزة

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل وافق على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال قطاع غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
جاء ذلك في تصريحات لبلينكن وزعتها السفارة الأمريكية في القاهرة عقب مباحثات له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شهدت مناقشة الجهود المشتركة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونقلت السفارة الأمريكية عن بلينكن تأكيده مجددا التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الإقليميين وإقامة دولة فلسطينية.
وقال بلينكن إنه ركز خلال جولته في المنطقة التي استمرت سبعة أيام وشملت عشر محطات على عدد من الأهداف الرئيسية أولها منع الصراع في غزة من الانتشار إضافة لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع وزيادة الحماية للمدنيين وإخراج الأسرى في غزة.
وأوضح أنه "حتى يمكن إنهاء هذا الصراع فقد أجرى أيضا محادثات حول اليوم التالي لانتهاء النزاع والقيام بالعمل اللازم للتحضير لذلك فضلا عن ضرورة تحقيق الأمن الدائم على المدى الطويل".
وكشف عن أن جولته خرجت بعدد من الخطوات الملموسة إلى الأمام أولها موافقة الكيان الإسرائيلي المحتل على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
وأوضح أن محادثاته مع الرئيس المصري تناولت التزام الجانبين "بالعمل معا من خلال مسار على إيجاد حل حقيقي يضعنا على طريق طويل الأجل نحو السلام والاستقرار الحقيقيين" مؤكدا "صعوبة التحدي الذي نواجهه في هذه اللحظة".
يذكر أن الرئاسة المصرية قالت في بيان في وقت سابق من اليوم إن الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أكدا خلال لقائهما "الرفض التام" لمبدأ أو لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين باعتباره أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الجانبين توافقا على استمرار التشاور "المكثف" بينهما بشأن الأوضاع الحالية وكذلك التواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع الحالي في الأراضي الفلسطينية. (النهاية) م م / م ع ع

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