وزير الخارجية الأمريكي يؤكد موافقة الكيان المحتل على إرسال الأمم المتحدة فريقا إلى شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل وافق على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال قطاع غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
جاء ذلك في تصريحات لبلينكن وزعتها السفارة الأمريكية في القاهرة عقب مباحثات له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شهدت مناقشة الجهود المشتركة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ونقلت السفارة الأمريكية عن بلينكن تأكيده مجددا التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن الإقليميين وإقامة دولة فلسطينية.
وقال بلينكن إنه ركز خلال جولته في المنطقة التي استمرت سبعة أيام وشملت عشر محطات على عدد من الأهداف الرئيسية أولها منع الصراع في غزة من الانتشار إضافة لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع وزيادة الحماية للمدنيين وإخراج الأسرى في غزة.
وأوضح أنه "حتى يمكن إنهاء هذا الصراع فقد أجرى أيضا محادثات حول اليوم التالي لانتهاء النزاع والقيام بالعمل اللازم للتحضير لذلك فضلا عن ضرورة تحقيق الأمن الدائم على المدى الطويل".
وكشف عن أن جولته خرجت بعدد من الخطوات الملموسة إلى الأمام أولها موافقة الكيان الإسرائيلي المحتل على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة أهالي غزة إلى الشمال.
وأوضح أن محادثاته مع الرئيس المصري تناولت التزام الجانبين "بالعمل معا من خلال مسار على إيجاد حل حقيقي يضعنا على طريق طويل الأجل نحو السلام والاستقرار الحقيقيين" مؤكدا "صعوبة التحدي الذي نواجهه في هذه اللحظة".
يذكر أن الرئاسة المصرية قالت في بيان في وقت سابق من اليوم إن الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أكدا خلال لقائهما "الرفض التام" لمبدأ أو لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين باعتباره أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الجانبين توافقا على استمرار التشاور "المكثف" بينهما بشأن الأوضاع الحالية وكذلك التواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع الحالي في الأراضي الفلسطينية. (النهاية) م م / م ع ع
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