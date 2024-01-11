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مسؤول كويتي: حريصون على المشاركات التي تسهم في تطوير خدمات البريد

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- أكد وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع البريد بالتكليف عبدالله الحميده اليوم الخميس حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في كل الاجتماعات والفعاليات التي تسهم في تطوير قطاع البريد وخدماته نظرا لأهمية دور البريد وما يقدمه من خدمات كبيرة للجمهور.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحميده لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة ال44 للجنة العربية الدائمة للبريد التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر.
وقال الحميده إن دولة الكويت سوف تترشح للحصول على عضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار التابعين للاتحاد البريدي العالمي في اجتماعه المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحضير والتجهيز لتنظيم ملف الترشح والحصول على الدعم العربي والدولي اللازم.
وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في قطاع البريد حيث تم الاتفاق على إصدار طابع بريد عربي مشترك خاص بغزة وذلك للتعبير عن التضامن العربي التام مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أنه جرى استعراض نتائج المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي انعقد بالرياض في أكتوبر الماضي كما تم مناقشة نظام الأجور العربي لعام 2024 (بريد الرسائل - الطرود البريدية - البريد العاجل).
وأشار إلى استعراض "النتائج المشرفة" التي حققتها المجموعة العربية في حصد ألقاب التميز حسب التقرير الأخير للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية للفترة من 2022 إلى 2025 في مجال البريد تمهيدا لرفع تقرير بنتائج أعمالها والتوصيات إلى المكتب التنفيذي والاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر عقدهما في أبوظبى الأسبوع المقبل.
ويضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع إلى جانب الحميده كلا من مدير إدارة العلاقات البريدية الدولية أحمد الشلاش ومراقب الأجور والتسويات هناء عوض. (النهاية)

م م / م ع ع




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