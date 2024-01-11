مسؤول كويتي: حريصون على المشاركات التي تسهم في تطوير خدمات البريد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- أكد وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع البريد بالتكليف عبدالله الحميده اليوم الخميس حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في كل الاجتماعات والفعاليات التي تسهم في تطوير قطاع البريد وخدماته نظرا لأهمية دور البريد وما يقدمه من خدمات كبيرة للجمهور.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحميده لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة ال44 للجنة العربية الدائمة للبريد التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر.
وقال الحميده إن دولة الكويت سوف تترشح للحصول على عضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار التابعين للاتحاد البريدي العالمي في اجتماعه المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحضير والتجهيز لتنظيم ملف الترشح والحصول على الدعم العربي والدولي اللازم.
وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في قطاع البريد حيث تم الاتفاق على إصدار طابع بريد عربي مشترك خاص بغزة وذلك للتعبير عن التضامن العربي التام مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أنه جرى استعراض نتائج المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي انعقد بالرياض في أكتوبر الماضي كما تم مناقشة نظام الأجور العربي لعام 2024 (بريد الرسائل - الطرود البريدية - البريد العاجل).
وأشار إلى استعراض "النتائج المشرفة" التي حققتها المجموعة العربية في حصد ألقاب التميز حسب التقرير الأخير للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية للفترة من 2022 إلى 2025 في مجال البريد تمهيدا لرفع تقرير بنتائج أعمالها والتوصيات إلى المكتب التنفيذي والاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر عقدهما في أبوظبى الأسبوع المقبل.
ويضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع إلى جانب الحميده كلا من مدير إدارة العلاقات البريدية الدولية أحمد الشلاش ومراقب الأجور والتسويات هناء عوض. (النهاية)
م م / م ع ع
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