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الرئيس المصري يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن ضمان نفاذ المساعدات إلى غزة

1/11/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مسؤولية المجتمع الدولي عن ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني التي دخلت شهرها الرابع.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحثا خلاله تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في غزة.
وأضاف البيان أن المحادثات تناولت استعراضا للتحركات والاتصالات الجارية بين الأطراف كافة للدفع قدما في اتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين وتبادل الأسرى.
وأشار البيان إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة موضحا أن الجانبين أكدا أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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