سعد: تحضيرات النشامى لآسيا متواضعة.. وفخور بـالهدف الأول

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق خالد سعد، أن تحضيرات الفريق لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها في قطر غدا متواضعة، عطفا على النتائج المسجلة في الفترات الماضية على الصعيدين الودي والرسمي.



وبين سعد في حديث خاص لـ"الغد"، أن النتائج السلبية المسجلة للمنتخب مؤخرا، قد تتسبب بإحباط اللاعبين والجهاز الفني والشارع الرياضي، نتيجة الخسائر المتتالية وآخرها من المنتخب الياباني بستة أهداف مقابل هدف أول من أمس، موضحا أن المنتخب لديه فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والنهوض من جديد.



وأضاف: "المباريات التي خاضها المنتخب مؤخرا مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لم تكن من اختياراته، بل كانت من اختيار الجهاز الفني الأسبق، لكن علينا أن نظهر بصورة مغايرة في الاستحقاق الرسمي، وأعتقد أنها ستكون نقطة الانطلاق للجهاز الفني واللاعبين للمنافسات المقبلة".



ولفت سعد، إلى أن تخبطات المنظومة الكروية المحلية بشكل عام، ألقت بظلالها على تحضيرات المنتخب للبطولة، من خلال التوقفات المستمرة لبطولة الدوري، وتأخر انطلاقه من ناحية أخرى، مضيفا أن الاحتراف غير المجدي للعديد من اللاعبين، سيؤثر على مردودهم مع المنتخب الوطني.



وواصل: "ثقتي عالية بجميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب، على الرغم من وجود تحفظ على بعض الأسماء، وأرى أن مسألة تأهلنا للدور الثاني ليست صعبة، والإنجاز الحقيقي في ظل الظروف الحالية يتمثل في بلوغ ربع النهائي، رغم أمانينا بالوصول لأبعد من ذلك".



وعبر سعد عن سعادته بتسجيل اسمه أول لاعب أردني يحرز هدفا في مشاركات المنتخب الوطني بالنهائيات الآسيوية، عندما هز شباك المنتخب الكويتي بالجولة الثانية من المجموعة الثانية خلال نسخة العام 2004، مؤكدا أنه أحد أهم الإنجازات الفردية التي حققها خلال مسيرته لاعبا.



وتابع: "أفتخر بهذا الهدف الذي جاء نتيجة عمل كبير من المنتخب الوطني بتلك الفترة، حيث كانت المشاركة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية مميزة وتاريخية، وعقد اللاعبون العزم وقتها على الظهور بأفضل صورة، حيث تميز الجيل السابق بالانضباط والالتزام والانتماء للقميص، فيما يتميز الجيل الحالي بالإمكانيات وأهمها المالية".



وأكد سعد أن الركلات الترجيحية أمام المنتخب الياباني في دور ربع النهائي، وحادثة تغيير المرمى الشهيرة، تسببت في فقدان التركيز عند اللاعبين، وقلبت الحظ لصالح الفريق المنافس، ما أدى إلى ضياع فرصة التقدم أكثر في البطولة.



واختتم: "أعتقد أن حظوظ المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية ضئيلة بالمنافسة على اللقب، في ظل وجود منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، المرشحين الأوفر حظا لحصد اللقب، نظرا لتطورهما الكبير في اللعبة خلال الفترة الماضية، وأرى أن المنتخب السعودي الأكثر قوة بين المنتخبات العربية، ومهمة قطر في الحفاظ على اللقب صعبة، نظرا لتغير طريقة لعبه وتراجع مستواه".



ويعد سعد البالغ من العمر 42 عاما، أحد أبرز الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة الأردنية، حيث لعب محليا مع فريق الفيصلي وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والخارجية، إلى جانب منشية بني حسن، فيما خاض تجارب احترافية مع فرق الزمالك المصري، النجمة اللبناني وديمبو الهندي، وكان ضمن الأجهزة الفنية لأندية الفيصلي وشباب الأردن والسلط.

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