تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية على تأسيس اتحاد مؤقت للقوس والنشاب.
واعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن تشكيل اعضاء مجلس إدارة الاتحاد من التالية اسماؤهم؛
لارا فاروق عبدالهادي
اريج قاسم الهناندة
رائد برهان نغوي
عثمان عدنان الجندي
كريم احمد البديري
و سيعقد الاتحاد الأردني المؤقت القوس و النشاب جلسته الاولى يوم السبت القادم ليتم توزيع المناصب الإدارية و وضع خطة العمل للمراحل القادمة.
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