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تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب

1/11/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية على تأسيس اتحاد مؤقت للقوس والنشاب.

واعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن تشكيل اعضاء مجلس إدارة الاتحاد من التالية اسماؤهم؛
لارا فاروق عبدالهادي

اريج قاسم الهناندة

رائد برهان نغوي

عثمان عدنان الجندي

كريم احمد البديري

و سيعقد الاتحاد الأردني المؤقت القوس و النشاب جلسته الاولى يوم السبت القادم ليتم توزيع المناصب الإدارية و وضع خطة العمل للمراحل القادمة.

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