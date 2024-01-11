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أنشيلوتي يشيد بشخصية ريال مدريد.. وسيميوني ينتقد الترهل الدفاعي

1/11/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الرياض- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالشخصية القوية التي ظهر عليها لاعبو فريقه في الفوز على أتلتيكو مدريد (5-3)، في لقاء أقيم بملعب "ستاد الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
واعترف أنشيلوتي بعد صافرة نهاية القمة: "لم نستمتع بها بقدر ما فعلت الجماهير، كانت مباراة مفتوحة على مصراعيها"، في إشارة إلى تقلباتها المجنونة.
وقال المدرب الإيطالي: "لقد تعامل أتلتيكو مدريد بشكل مميز مع الشوط الأول، ولكننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، لقد افتقدوا إلى الطاقة، كانت مباراة مذهلة لأننا تحلينا بالمزيد من الطاقة في الشوط الثاني".
وحرص الرجل الذي مدد عقده حتى 2025 مع ريال مدريد على الإشادة بأتلتيكو مدريد، واصفا إياه بـ"الخصم شديد القوة"، كما أثنى أنشيلوتي على لاعبيه، مؤكدا: "أنا سعيد بمساهمة اللاعبين الذين دخلوا كبدلاء، إبراهيم دياز وجوسيلو وأردا جولير، أسهموا كثيرا في تحقيق الفوز وظهرت فاعليتهم في المباراة". من جانبه، نفى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن يكون الإرهاق قد تسبب في الخسارة، مشددا: "لقد تحلينا بطاقة جيدة، وكان اللاعبون مميزون".
وأشار: "قدمنا مباراة رائعة على مدار الـ90 دقيقة وكنا قريبين للغاية، ويتعين علينا التعلم من بعض المواقف التي مررنا بها، علينا التحسن في بعض الحالات المحددة".
واستطرد: "يتوجب البحث عن أدوات لاسترجاع تأميننا الدفاعي لأننا نبلي البلاء الحسن على المستوى الهجومي، الأمر يشبه ما كان عليه الوضع في بدايات مهمتي التدريبية للفريق، أتلتيكو كان يسجل الأهداف، ولكنه لم يكن يدافع جيدا".
وحرص سيميوني على الإشادة بالمؤازرة الجماهيرية التي وجدها في الرياض، بقوله: "أنا سعيد بأن السعوديين توافدوا لتشجيع أتلتيكو مدريد، هذا يدل على نمو شعبية النادي، نحن نستفيد من الحضور إلى السعودية، والتواجد هنا يسعدنا".
في المقابل، أبدى الإسباني داني كارفاخال نجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار الكبير على أتلتيكو مدريد، مشيرا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مع النظام الجديد، لدي المزيد من الحرية للصعود، وهو ما تجسد بالهدف الثالث".
وأضاف: "لا يوجد طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلادي من هذه الطريقة، وفكرت في تمرير الكرة لمن كان بجانبي وفي النهاية سددت الكرة في الشباك. يجب أن نهنئ الذين دخلوا من دكة البدلاء".
وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي، كشف: "من سيتأهل سواء برشلونة أو أوساسونا يجب أن يستطيع الفوز على ريال مدريد ليكون بطلا".
وفيما يتعلق بحصده جائزة أفضل لاعب في المباراة، علق: "أنا سعيد جدا بهذه الجائزة، بالإضافة إلى ذلك، كانت الجماهير إلى جانبنا وكانت رائعة، آمل أن يكونوا قد استمتعوا باللقاء".
وحول سلسلة النتائج الجيدة لريال مدريد الذي لم يتلق أي هزيمة في 20 مباراة، قال: "نحن نحاول العيش يوما بيوم، الفريق في حالة جيدة ونركز الآن على خوض النهائي، وبعد ذلك ستأتي منافسات كأس الملك، ولدينا فريق جيد ولاعبون يرغبون في تحقيق الكثير".
إلى ذلك، عبر الفرنسي أنطوان غريزمان عن فخره برقمه القياسي، بعدما أصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد رغم الخسارة ضد ريال مدريد، حيث سجل غريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37، وهو الهدف رقم 174 له بقميص "الروخي بلانكوس"، متخطيا أسطورة النادي لويس أراجونيس (173 هدفا).
وقال غريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه شيء لا يصدق بالنسبة لي، ومصدر فخر كبير، في نصف المباراة كانت هناك الكثير من العواطف، ولكن كان علينا العودة، نحن نعلم أنه يجب أن نتحسن، وحتى نتحسن سيحدث ذلك في مباريات مثل هذه، إنها شيء يضر أتلتيكو مدريد، ويجب علينا تغيير ذلك".-(وكالات)

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