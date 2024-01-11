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صدامات مبكرة لديوكوفيتش وجابر في أستراليا المفتوحة

1/11/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أسفرت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في العام الحالي، التي سحبت أمس، عن مواجهة محتملة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الأول عالميا سابقا البريطاني أندي موراي في الدور الثالث.
ويستهل ديوكوفيتش - حامل اللقب 10 مرات - مشواره في البطولة التي تنطلق بعد غد، أمام لاعب قادم من الأدوار التمهيدية أو خاسر محظوظ، وينتظره في الدور الثاني مواجهة محتملة أمام كل من: مارك بولمانس أو أليكسي بوبيرين، بينما يستهل موراي مشواره في البطولة بمواجهة المصنف الـ30 عالميا توماس مارتن إتشيفيري.
وينتظر ديوكوفيتش في ربع النهائي، مواجهة محتملة مكررة من نهائي العام الماضي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي سبق أن وصل إلى نصف نهائي البطولة ثلاث مرات، لكنه يتأهب لصدام مرتقب في الدور الأول أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، أما المصنف الثاني على البطولة كارلوس ألكاراز، فإنه سيستهل مشواره أمام الفرنسي ريشارد جاسكيه، حيث سبق وأن تغلب عليه (6-2) (6-2) في نهائي أوماج العام 2021.
ولم يشارك ألكاراز في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب الإصابة، وسيشارك للمرة الثالثة في البطولة وتوقفت مشاركته الأخيرة في الدور الثالث العام 2022، وينتظر الإسباني مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام ألكسندر زفيريف.
وبالنظر إلى المصنف الثالث دانيل ميدفيديف، فينتظره في أول دورين مواجهة محتملة أمام لاعب قادم من الأدوار التمهيدية أو خاسر محظوظ، ولكن قد يواجه وصيف البطولة مرتين في الدور الثالث الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة النمساوي دومينيك ثيم، المصنف الثالث عالميا سابقا.
وينتظر ميدفيديف في ربع النهائي مواجهة محتملة أمام الدنماركي هولجر رون، أما المصنف الرابع الإيطالي يانيك سينير وصيف البطولة الختامية العام الماضي، فيستهل مشواره بمواجهة بوتيتش فان دي زاندشولب في الدور الأول، وتنتظره مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام الروسي أندري روبليف.
في المقابل، سحبت قرعة منافسات فردي السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند السلام الأربع الكبرى في العام، حيث وقعت النجمة التونسية أنس جابر في طريق أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة.
وتتواجد المصنفة الأولى عالميا إيجا شفيونتيك في قمة الجدول، وتستهل مشوارها أمام الأميركية صوفيا كينين المصنفة 38 عالميا، وسبق أن توجت بلقب البطولة في العام 2020، كما التقت اللاعبتان في نهائي رولان غاروس العام 2020، وحسمته البولندية إيجا شفيونتيك لصالحها.
وتنتظر شفيونتيك في الدور الثاني مواجهة محتملة أمام بطلة أستراليا 2016 أنجليك كيربر أو وصيفة نسخة العام 2022 دانيلي كولينز، وسبق وأن تغلبت كولينز على شفيونتيك في نصف نهائي أستراليا المفتوحة 2022.
ومن المواجهات المحتملة أيضا لشفيونتيك في الدور الرابع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا وصيفة أوكلاند الأسبوع الماضي، وفي ربع النهائي تنتظر البولندية، مواجهة أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا حاملة لقب ويمبلدون التي تستهل مشوارها بمواجهة لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية.
ويتواجد في طريق فوندروسوفا، فيكتوريا أزارينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة مرتين من قبل، إضافة إلى البطلة السابقة لرولان جاروس إيلينا أوستابينكو.
ويشهد الربع الثاني صداما بارزا في الدور الأول، بمواجهة المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا، وصيفة العام الماضي، للمصنفة الأولى عالميا سابقا كارولينا بليسكوفا التي سبق أن وصلت إلى ربع النهائي في العام الماضي، وحسمت ريباكينا المواجهات الثلاث السابقة بينهما.
وتتواجد في الربع نفسه، المصنفة الخامسة الأميركية جيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى ربع نهائي البطولة في آخر 3 نسخ، وتستهل مشوارها أمام لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية، كما تنتظر بيجولا في الدور الرابع مواجهة محتملة أمام الصينية زهينج كينوين، وتتواجد في طريق كينوين قبل الدور الرابع، البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة 2021.
وفي النصف السفلي من القرعة، تتواجد المصنفة الرابعة كوكو جوف التي تواجه أنا كارولينا شميدلوفا في الدور الأول، وتتفوق جوف، بطلة أميركا المفتوحة العام الماضي، في المواجهات المباشرة (2-0).
وتستعد جوف في الدور الثالث لمواجهة محتملة أمام ليلى فيرنانديز، وفي ربع جوف نفسه هناك صدام مرتقب في الدور الأول يجمع بين كارولين جارسيا ونعومي أوساكا، والفائزة من تلك المواجهة، تجمعها مباراة محتملة في الدور الرابع أمام جوف.
وتتواجد اليونانية ماريا ساكاري في الربع نفسه، وتواجه ناو هيبينو في الدور الأول، وتتواجد في طريقها البرازيلية بياتريز حداد مايا إضافة إلى كارولين فوزنياكي، بطلة نسخة العام 2018، التي تعود إلى أستراليا للمرة الأولى منذ العام 2020.
كما تتواجد حاملة اللقب أرينا سابالينكا في هذا الربع، وتستهل مشوارها أمام لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية، فيما تعد التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة، التحدي الأكبر أمام سابالينكا في هذا الربع، وتواجه أنس أيضا لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية في الدور الأول.
وتنتظر أنس مواجهة محتملة في الدور الثاني أمام ميرا أندريفا، وتنتظرها أيضا مواجهة محتملة في الدور الرابع أمام المصنفة التاسعة باربورا كريشيكوفا. -(وكالات)

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