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قطر تبحث عن انطلاقة قوية أمام لبنان في الافتتاح

1/11/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - يقص المنتخبان القطري "حامل اللقب" ولبنان، شريط افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا 2023 عند الساعة السابعة من مساء اليوم في "ستاد لوسيل"، على أن يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية عند تمام الساعة الخامسة مساء.
ويدخل المنتخب القطري "العنابي" اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات ملعب لوسيل، الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
ويسعى المنتخب القطري أيضا لانطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي، الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.
وأكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة وضرورة تفادي أي نتائج سلبية، مستشهدا بخسارة الفريق القطري أمام إكوادوار في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، مما تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول.
ويعتمد المنتخب القطري على عدد من العناصر البارزة في صفوفه، أمثال اللاعبين: حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري البالغ من العمر 33 عاما والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
ويراهن أبطال آسيا أيضا في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 وثالث أفضل هداف للتشكيلة الحالية بتسجيله 26 هدفا في 96 مباراة دولية، وأمامه حسن الهيدوس 39 هدفا.
ويعتلي الصدارة المعز علي مهاجم نادي الدحيل وهداف النسخة الماضية برصيد 9 أهداف والذي سجل 50 هدفا في 96 مباراة دولية بقميص المنتخب القطري.
كما يحتفظ منتخب قطر في قوامه الحالي بعناصر أخرى أسهمت في تتويجه باللقب في 2019 مثل حارس المرمى سعد الشيب، ولاعب الوسط بوعلام خوخي بخلاف تواجد الظهير الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية بقميص قطر.
وستكون مباراة افتتاح كأس آسيا هي اللقاء رقم 40 للمنتخب القطري طوال تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث لعب 39 مباراة وحقق 13 انتصارا مقابل 11 تعادلا و15 خسارة، وسجل لاعبوه 52 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.
وتعد مباراة قطر ولبنان أيضا نسخة مكررة من لقاء الفريقين في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة العام 2019، حيث فاز العنابي بهدفين دون رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي.
وشدد عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر، قائلا: "المهمة صعبة، الكل ينظر إلينا على أننا أبطال القارة مما يزيد من صعوبة كل المباريات، لكن الضغوط جزء من كرة القدم وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي".
بدوره، يطمع المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان في تفجير مفاجأة مدوية خلال مباراة الافتتاح أمام حامل اللقب، سعيا لكسر حاجز الدور الأول الذي لم يتجاوزه المنتخب اللبناني في مشاركتيه السابقتين عندما استضاف البطولة في العام 2000 والنسخة الماضية في الإمارات العام 2019.
ولعب منتخب لبنان 6 مباريات في مشواره السابق بكأس أمم آسيا، اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف مقابل 12 هدفا في مرماه.
ويبقى حارس المرمى مصطفى مطر مع المهاجم المخضرم حسن معتوق الهداف الحالي لمنتخب لبنان بتسجيله 23 هدفا في 116 مباراة دولية مع شريكيه في خط الهجوم سوني سعد وهلال الحلوة مع لاعب الوسط محمد حيدر، من أبرز دعائم المدير الفني رادولوفيتش.
وقبل البطولة بأيام قليلة، اضطر المدير الفني لمنتخب لبنان لإجراء تعديل على قائمة الفريق باستدعاء خليل خميس مدافع فريق العهد بدلا من فيليكس ملكي بعد إصابة الأخير في حصة تدريبية قبل مباراة ودية أمام المنتخب السعودي أثناء التحضيرات الأخيرة لكأس أمم آسيا.
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا، حيث تم تعيين الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعد أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، لإدارة مباراة قطر ولبنان.
وتم تعيين الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، فيما سيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونج جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.
وستكون الأسترالية إيفان شون روبرت هي حكم الفيديو المساعد (VAR)، بينما ستصبح مواطنتها كيت جاسيويتش أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة في كأس آسيا عندما تتولى دورها كمساعد "فار".
وفاز فغاني بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا العامين 2016 و2018، علما بأنه بدأ مسيرته في التحكيم العام 1996، وحصل على الشارة الدولية العام 2008، وقد سجل حضوره بقوة في البطولات العالمية، حيث تم اختياره كحكم مساند في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من بينها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنجلترا، قبل أن يدير مباراتين في كأس العالم 2022 في قطر.
وشارك فغاني في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2013 و2015، ودورة الألعاب الأولمبية 2016 حيث أدار المباراة النهائية، وشارك في كأس القارات العام 2017 في روسيا، وعلى صعيد الأندية، أدار 66 مباراة في دوري أبطال آسيا، من بينها نهائي نسخة 2014.-(وكالات)

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