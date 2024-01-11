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تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس آسيا يشفع للنشامى أمام ماليزيا

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني لكرة القدم، في مباريات الافتتاح خلال مشاركاته الأربعة في نهائيات كأس آسيا، في الأعوام 2004،2011،2015،2019، دفعت الشارع الرياضي المحلي، للتفاؤل بمواصلة النتائج الإيجابية في افتتاح مشوار النشامى في بطولة كأس أسيا التي تنطلق اليوم في قطر، حيث يستهل المنتخب مشواره في البطولة يوم الإثنين المقبل، بلقاء منتخب ماليزيا.
ويرى المتابعون والمراقبون، أن الفوز على ماليزيا، يعتبر مفتاح التأهل للدور الثاني من البطولة، كما أنه يشكل حافزا معنويا للتطلع إلى نتائج أفضل وأكبر، رغم الأرقام التي تتحدث عن مستوى متواضعا للمنتخب في المرحلة الماضية.
وتتلخص مسيرة منتخب النشامى، في المباريات الافتتاحية بكاس آسيا، بتحقيق فوز واحد وتعادلين وخسارة، وبالنظر إلى الرمزية الكبرى للمباريات الافتتاحية، يبحث المنتخب عن فوز في مباراته الأولى أمام المنتخب الماليزي ليساهم في تعزيز حظوظه بالتأهل للدور الثاني من البطولة القارية.
ويلعب المنتخب الوطني في كأس آسيا في قطر، في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه، منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.
ولم يسبق للمنتخب الوطني وأن خاض أي مباراة مع البحرين أو ماليزيا في نهائيات كأس آسيا، خلال مشاركاته الأربع الماضية، لكنه سبق وأن واجه كوريا الجنوبية.
ويستلهم المنتخب قوته وآماله، من الفوز الذي حققه النشامى في أولى المباريات بنسخة الإمارات العام 2019، عندما تخطى المنتخب الأسترالي بهدف المدافع أنس بني ياسين، ومهد الطريق نحو صدارة مجموعته والتأهل للدور ربع النهائي.
وتمكن النشامى من فرض التعادل على المنتخب الكوري الجنوبي من دون أهداف، في الظهور التاريخي الأول للمنتخب في نسخة الصين العام 2004، بقيادة المرحوم محمود الجوهري، والحال نفسه في المباراة الأولى للنشامى في بطولة العام 2011 في قطر، تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، أمام المنتخب الياباني بهدف لهدف، فيما كانت الخسارة الوحيد في بداية مشوار المنتخب أمام المنتخب العراقي بهدف دون رد في بطولة كأس آسيا العام 2015، التي أقيمت في أستراليا، وأشرف على تدريب المنتخب في البطولة المدرب الإنجليزي ويكلينز، وكانت هذه المشاركة "الأسوأ للمنتخب الأردني في البطولة، حيث خرج من دور المجموعات.
وبات الجمهور الأردني يتطلع بتفاؤل إلى مباريات الافتتاح في كأس آسيا، أملا في تجسيد ذلك على أرض الواقع في المباراة المقبلة أمام ماليزيا، والتي تأتي في ظروف صعبة يعيشها المنتخب الوطني، في ظل تردي الأداء والنتائج في المرحلة الأخيرة بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، ما يجعل الجمهور يترقب بشغف مباراة ماليزيا، أملا في أن تشكل انطلاقة إيجابية جديدة تعيد حالة "العشق" بين المنتخب والجمهور الباحث عن الإنجاز.
ويؤكد المدرب الوطني إسلام ذيابات، أن مباراة الافتتاح أمام ماليزيا، تعتبر مفتاح التأهل للدور الثاني، معربا عن تفاؤله بقدرة النشامى على اجتياز هذه الموقعة بنجاح.
وقال في تصريح لـ"الغد" : "بالرغم من تراجع نسبة التفاؤل في الشارع الرياضي بإمكانية ذهاب المنتخب بعيدا في كأس آسيا قطر 2023، إلا أنني أراهن على روح النشامى في هذه البطولة، لمخالفة التوقعات، وتحقيق نتائج لافتة، متمنيا أن يعود منتخبنا من قطر محملا بالنتائج المتميزة التي تضعه في مقدمة فرق آسيا".
وأضاف: ربما واجه المنتخب ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة، تسببت في تراجع النتائج، ولكنني أجزم أن اللاعب الأردني يظهر بشكل جيد في المناسبات الكبرى مثل، بطولة آسيا، وكلنا أمل باللاعبين في الذهاب بعيدا في البطولة.
أما المدرب خالد الخطيب، فلم يشكك في قدرة المنتخب على بلوغ الدور الثاني، في ظل تأهل منتخبين عن المجموعة، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث، ولكنه اعتبر أن الاختبار الحقيقي للمنتخب يأتي في الأدوار الإقصائية.
وأضاف: بطولة كأس آسيا فرصة المنتخب لمصالحة الجماهير، ونحن على ثقة بقدرة النشامى على تصحيح المسار والعودة من البطولة القارية بنتائج متميزة تليق بما يملكه المنتخب
من نجوم متميزين.

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