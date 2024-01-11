Friday, 12 January 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برقان الكويتي يعتذر.. قطيشات يغادر إلى البحرين.. عيرا يفكر بالكوبي كايرو.. ودي لاسال يضم مغربية

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الكرة الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
قطيشات إلى البحرين
غادر نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة إلى البحرين أمس، لتمثيل اتحاد اللعبة في مراسم قرعة بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17-29 شباط (فبراير) المقبل، حيث تجري القرعة يوم غد، فيما وجه اتحاد الكرة الطائرة الدعوة إلى ممثلي الأردن شباب الحسين وعيرا لحضورها عبر تقنية الاتصال المرئي.
اعتذار برقان الكويتي
كشفت وسائل إعلام كويتية عن اعتذار فريق برقان الكويتي، عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية في عمان، ليستقر تمثيلها على فريق كاظمة الكويتي، لتصبح الفرق المشاركة في المنافسات العربية: شباب الحسين وعيرا (الأردن)، بني ياس (الإمارات)، كاظمة (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، السويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، السيب (عُمان)، قطر والشرطة (قطر)، غاز الجنوب ومصافي الشمال (العراق)، وهو الأمر الذي سيفرض منطقا فنيا جديدا في قرعة البطولة وتوزيع الفرق على المجموعات.
وفي السياق ذاته، اعتمد الاتحاد الأردني، شعار بطولة الأندية العربية الـ42، والذي يعكس صورة الوحدة ولم شمل الشباب العربي، والتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف في مباريات البطولة.
عيرا يفاتح الكوبي كايرو
كشف المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، عن بدء مفاوضات جدية مع الكوبي كايرو الذي سبق له مشاركة الوحدات بالفوز بألقاب المنافسات المحلية قبل موسمين، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى رغبة في الانضمام إلى فريق عيرا، في الوقت الذي ينتظر فيه النادي رد نادي أهلي دبي الإماراتي بشأن اللاعب السيرلانكي، مؤكدا أنه في حال لم يحصل عيرا على موافقة الإماراتي، فإنه سيتجه إلى التفاوض مباشرة مع كايرا لإكمال عقد محترفين، بعد أن تعاقد مؤخرا مع لاعب المنتخب والنصر الليبي أنس الوداني.
وعن تعزيزاته المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة، قال توفيق: "استعرنا لاعبي الوحدات محمد جمال وفهد نعمان، وهما من الوجوه الصاعدة في الطائرة الأردنية، حيث خاض جمال تجربة احتراف لم تكتمل في الإمارات، ويعتبر من أفضل اللاعبين في الهجوم من وسط الشبكة-مركز 3 السنتر-، ويشغل زميله فهد نعمان مركز المعد، وأجد أن مشاركتنا في بطولة الأندية العربية إيجابية سواء في مصلحة عيرا، أو لصالح اللاعبين في الاستفادة من التجربة الاحتكاكية التنافسية العربية".
وحول قائمة الفريق المعتمدة إلى بطولة الأندية العربية 24، رد توفيق: " تضم قائمتنا كلا من: يعقوب القهوجي، محمد دقماق، أحمد العواملة، راشد العلوان، عبادة فخري، خالد هلال، أمين السطري، اياد المحاسنة وبشار المحارمة، فهد نعمان، محمد جمال، الليبي أنس الوداني، والمحترف الآخر إما السيرلانكي او الكوبي كايرو".
دي لاسال يضم مغربية
ضم فريق دي لاسال لاعبة مغربية تشغل المركز 3، إلى قائمة فريقه المشارك في منافسات الطائرة ضمن دورة الألعاب العربية، والتي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 2-12 شباط (فبراير) المقبل، وذلك بسبب تعذر إتمام صفقة التونسية مروة بوغانمي، لمشاركتها فريقها قرطاج منافسات الدوري التونسي في الفترة ذاتها، في الوقت الذي عزز فيه صفوفه بلاعبة منتخب السيدات ونادي النصر داليا وادي، التي تشغل المركز 3، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وتأكيد حضور وتطور الطائرة الأردنية.
واعتمد دي لاسال قائمة فريقه إلى الإمارات، والتي تضم كلا من: رهف أبوليل، غنا عساف، آية شنك، زينة الطاهر، رهف عدوي، داليا وادي، رؤى سعيفان، جيانا العطار، يارا بشتاوي ونانسي صافي، إلى جانب المحترفة المغربية.

MENAFN11012024000072011014ID1107710871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث