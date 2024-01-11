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18 مدربا يتبادلون مهمة قيادة 5 فرق بالمحترفين بزمن قياسي

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - في موقف يجسد الحالة المتراجعة لكرة القدم الأردنية، وصل عدد المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في 5 أندية في مصاف المحترفين إلى 18 مدربا، رغم أن مرحلة الإياب من الدوري لم تبدأ، كما أن هناك مباريات مؤجلة في مرحلة الذهاب.
وتصدرت أندية الفيصلي والوحدات ومعان وسحاب والسلط المشهد في هذا الجانب، الأمر الذي أثار حيرة الجماهير والمتابعين.
ويرى المراقبون في الشارع الرياضي، أن غياب اللجان الفنية في الأندية التي يعمل أغلبها على نظام“الفزعة” في الأجهزة الفنية وتفرد الإدارات في القرارات الفنية، أسهم في“موضة” تغيير الأجهزة الفنية في أنديتنا، إضافة الى البحث عن رضا الجماهير والسير وراء رغباتها من دون النظر في صحة القرارات، بل إن صفحات“فيسبوك” باتت تقود المشهد في الأندية.
وشهد الموسم الحالي، الذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، وفترة التوقف الطويلة ومشاركات الأندية في البطولات العربية والآسيوية ومشاركة منتخب“النشامى” في تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 بقطر، زيادة في ظاهرة إقالات واستقالات المدربين.
وبالعودة إلى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع“المئوية”، من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع، وأسهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض.
من جانبه، غير الفيصلي مديره الفني جمال أبو عابد الذي قاد الفريق للفوز بلقب بطولة الدرع والذي قدم استقالته من تدريب“الأزرق” عقب الخسارتين أمام فريق الوحدات في بطولة السوبر، وتحمل المدرب حسونة الشيخ مسؤولية قيادة“الأزرق” في أكثر من مباراة، قبل التعاقد مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة الفريق قبل أن يتم إقالته لسوء النتائج والأداء، والاستعانة بالمدير الفني أحمد هايل.
وعلى الرغم من فوزه مع فريق الوحدات بلقب بطولة السوبر، قدم المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش استقالته من تدريب الفريق، بعد عودة الفريق من الإمارات والخسارة أمام فريق الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وقاد المدرب رأفت العلامي“الأخضر” في مباراة السوبر أمام الفيصلي، وبعد ذلك تعاقدت الإدارة مع المدير الفني العماني رشيد جابر، ليكون قائدا لـ”الأخضر” في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي والمسابقات المحلية، لكن جابر لم يصمد بعد خروج“الأخضر” من البطولة القارية وتعادله مع فريق العقبة، لتتم إقالته والتعاقد مع المدرب أمجد أبو طعيمة.
وضرب فريق سحاب الرقم القياسي حتى الآن في تغيير المدربين؛ حيث بدأ موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة التالية، قبل أن يستقيل بسبب الأوضاع المالية الصعبة، ليكون محمد المحارمة المدرب الجديد لكنه لم يصمد اعتراضا على الأوضاع الصعبة التي ترافق الفريق، ليتولى المدرب طارق الكرونز قيادة الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري قبل أن يستقيل.
من جانبه، شهد فريق معان 3 أجهزة فنية، فبدأ الموسم مع المدرب ديان صالح، وبعده تم التعاقد مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، الذي قدم استقالته وتعاقد مع فريق الوحدات، ليكون الخيار المدير الفني الجديد مهند المحارمة.
وحافظت أندية الحسين والرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان على الأجهزة الفنية حتى الآن، مع ترشيحات بمزيد من التغيير مستقبلا.
ويرى المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن غياب التخطيط السليم، وخلو الأندية من اللجان الفنية التي تضم خبراء من أهل الرياضة، والقرارات المتسرعة وغير المدروسة في بعض الأحيان، إضافة إلى الصعوبات المالية وعدم قدرة الأندية على دفع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والشكاوى من اللاعبين المحليين والأجانب، كلها عوامل تسهم في زيادة استقالات أو إقالات الأجهزة الفنية.
وتمنى الحسنات، في حديثه لـ”الغد”، أن تنعم الأندية الأردنية بالاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بموضوع الأجهزة الفنية، وقال:“لا يكمن حصد الألقاب والنتائج الفنية الجيدة من دون توفير عوامل الاستقرار للمدربين ومنحهم الوقت الكافي مع الفريق خلال الموسم”.
ويؤكد المدرب عبدالله العمارين، أن ظاهرة تغيير المدربين في الأردن، تحتاج إلى وقفة ودراسة، والبحث عن الأسباب ومعالجتها، مضيفا في حديثه لـ”الغد”:“يجب على إدارات الأندية تحديد أهدافها منذ بداية الموسم، واختيار لجنة فنية للتعاقد مع المدربين، وأن يكون الحساب بعد نهاية الموسم”.
ويرى العمارين، أن الاعتماد على أبناء النادي الذين يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية أحد العوامل التي قد تحد من إقالات المدربين أو استقالتهم.

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