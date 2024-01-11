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خطوة تفصل شلباية عن بلوغ أستراليا المفتوحة للتنس

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية على بعد خطوة وحيدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس (إحدى بطولات الجراند سلام) ذات الـ2000 نقطة، في مشاركته الأولى تاريخيا في المسابقة.
ويلتقي شلباية اليوم اللاعب الأسترالي عمر جاسيكا (المصنف 341 عالميا)، في مباراة تحديد المتأهل للجدول الرئيسي للبطولة، والذي تنطلق أحداثه يوم الإثنين المقبل.
وكان اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما، تجاوز أمس نظيره الصربي حمد ميديدوفيتش بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-7 و7-6 و 6-2، في مباراة مثيرة استمرت لساعتين و42 دقيقة، رد من خلالها شلباية الدين لمنافسه الصربي الذي تغلب عليه في منافسات الجيل القادم بجدة الشهر الماضي، والذي حمل لقبها ميديدوفيتش أيضا.
وحقق شلباية فوزه الأول في التصفيات على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه بمجموعتين نظيفتين وبواقع 6-2 و6-4، ليرفع من سقف التوقعات بالوصول بعيدا في البطولة، من خلال فوزه وقتها على المصنف 161 عالميا.
وضمن شلباية فور تأهله للدور النهائي من التصفيات حصوله على 16 نقطة بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ65 ألف دولار.
وقدم جاسيكا نفسه بصورة طيبة في التصفيات الحالية، بعد أن تغلب في مباراته الأولى على التشيكي داليبور سفرتشينا بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتخطى الأميركي زاكاري سفايدا بالنتيجة نفسها.
ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الرابطة، كما يواصل تزعمه للاعبين العرب الموجودين في التصنيف لأسبوع آخر.
وتفاعل الشارع الرياضي أمس مع فوز شلباية المثير على ميديدوفيتش، حيث تم تداول صوره والمقطع المصور الذي حسم من خلاله المواجهة الصعبة، ليوجه“موهبة كرة المضرب الأردنية”، الأنظار تجاهه واحدا من أفضل الرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل العالمية.
وتتمنى الجماهير أن يسجل عبد الله اليوم فوزا يمكنه من التأهل للجدول الرئيسي، ويواجه من خلاله أبرز اللاعبين، وأن يضع اسمه بين كبار اللعبة بمشاركته ببطولة عريقة بعمر صغير.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة، مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).

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