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النشامى أمام ماليزيا.. أفضلية واضحة تاريخيا ومفتاح التأهل آسيويا

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - اعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مواجهة ماليزيا في افتتاح مشاركة“النشامى” بنهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، هي مفتاح التأهل للدور الثاني من البطولة، وفق ما تحدث في تصريحات إعلامية أدلى بها المدرب قبل السفر إلى قطر.
ويلتقي المنتخب الوطني مع ماليزيا يوم الإثنين المقبل، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في البطولة، التي تنطلق أحداثها اليوم على ستاد لوسيل بين منتخبي قطر ولبنان.
وتعد المواجهة المقبلة السادسة بين المنتخبين الأردني والماليزي، والأولى على صعيد منافسات كأس آسيا، إذ لم يلتقيا أبدا في النهائيات القارية، خلال 4 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، مقابل 3 مشاركات للمنتخب الماليزي، مع عدم تواجدهما من قبل في نسخة واحدة.
وكثف المنتخب استعداداته للبطولة أملا بمشاركة جيدة، حيث حرص عموتة برفقة الجهاز المعاون، على تخليص اللاعبين من آثار الخسارة الثقيلة الذي تعرض لها المنتخب مؤخرا أمام اليابان وديا بستة أهداف مقابل هدف، والتركيز معهم على التعويض في الاستحقاق الرسمي.
ويتواجد المنتخب في المجموعة الخامسة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية والبحرين، حيث يلتقي“الشمشون الكوري” في 20 من الشهر الحالي، بينما يواجه“الأحمر البحريني” في 25 من الشهر نفسه.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
وجاءت المواجهة الأولى بين المنتخب الوطني ونظيره الماليزي في 14 من شهر نيسان (أبريل) من العام 1988، في مباراة أقيمت بماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا، وانتهت بالتعادل السلبي.
وفاز المنتخب الوطني في ثاني مواجهاته أمام ماليزيا بهدف نظيف يوم 28 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2002، حمل إمضاء سمعان هلسة، في بطولة ودية أقيمت بالإمارات.
وتعادل المنتخب الوطني مع ماليزيا بدون أهداف في ثالث المواجهات بينهما يوم 5 من شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2009، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
واستطاع المنتخب الوطني، تحقيق الفوز بهدف وحيد في رابع المواجهات له أمام منتخب ماليزيا، في مباراة دولية ودية أقيمت بماليزيا يوم 30 من شهر آب(أغسطس) من العام 2019، حيث سجل الهدف سعيد مرجان.
وقاد المهاجم علي علوان المنتخب للفوز على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في آخر مباراة جمعتهما وديا في الأردن يوم 6 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021، حيث سجل علوان“هاتريك” مقابل هدف وحيد عبر عدي الصيفي.
ويتواجد 12 لاعبا ممن خاضوا آخر مباراة مع المنتخب الوطني أمام ماليزيا في القائمة الحالية المشاركة بالبطولة، وهم: عبد الله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، أنس بني ياسين، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، إحسان حداد، نزار الرشدان، رجائي عايد، موسى التعمري، علي علوان وأنس العوضات.
يشار إلى أن منتخبي قطر ولبنان يقصان شريط بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، عندما يلتقيان مساء اليوم على ستاد لوسيل في مباراة افتتاح البطولة.
ويدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات ستاد لوسيل، والذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
ويسعى المنتخب القطري أيضا لانطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات العام 2019، وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجكستان والصين.
من جهته، يأمل المنتخب اللبناني في مشاركته الثالثة تاريخيا، بالمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني، حيث لعب منتخب لبنان 6 مباريات في مشواره السابق بالبطولة الآسيوية، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ولم يتمكن من تجاوز دور المجموعات من قبل.

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