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الوحدات بقيادة أبو طعيمة يبدأ مبارياته الودية الخميس

1/11/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يستعد الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة أمجد أبو طعيمة للإعلان عن برنامج المباريات الودية التحضيرية للمرحلة المقبلة من الموسم الكروي، حيث يخوض أولى المواجهات الودية يوم الخميس المقبل.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي، وسط غياب 5 لاعبين لانضماهم لصفوف المنتخب الأول بالكرة، والذي سيشارك في النهائيات الآسيوية بكرة القدم في قطر، إضافة الى المحترف السوري خالد كردغلي، والكاميروني هنري، فيما التحق لاعبو المنتخب الأولمبي مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر أبو جاموس، مالك علان، بصفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم بتدريبات المنتخب الأولمبي.
ويهدف الجهاز الفني من تأخير المباريات الودية لغاية يوم الخميس المقبل، إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع الحالتين البدنية والفنية، بحثا عن الوصول لمرحلة متقدمة من التحضيرات وانتظار اكتمال الصفوف بعد عودة لاعبي المنتخب، أملا في الاستفادة من“الوديات” في تعويض إلغاء مشاركة الفريق في منافسات بطولة دبي، التي كانت مقررة يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
ونفى مصدر في إدارة الوحدات، أن تكون الإدارة توصلت لأي اتفاق مع اللاعب الجزائري عبد العزيز بن عبدي، ليمثل الفريق خلال الفترة المقبلة، مبينا في تصريح لـ”الغد”، أن اللاعب ليس من ضمن خيارات الفريق في المرحلة المقبلة، وأن الإدارة تبحث عن محترفين بمركزين، خاصة لاعب الارتكاز بعد رحيل إيتو.
وأعلن الوحدات رسميا، التعاقد مع اللاعب السابق لشباب الأردن شوقي القزعة لمدة عام ونصف، بحثا عن تعزيز القدرات الدفاعية للفريق.
ويدرس مجلس إدارة النادي التقرير الفني المقدم من أبو طعيمة، والذي يتضمن أسماء اللاعبين الذين من الممكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة، وبالتالي الدخول معهم في مفاوضات لفسخ عقودهم بالتراضي، من دون أن يكلف صندوق النادي مبالغ مالية كبيرة.
ويحظى أبو طعيمة، بدعم من إدارة الوحدات التي تعمل على تأمين احتياجات الفريق الفنية حسب الظروف المالية المتاحة، كما أن جماهير الوحدات تقف خلف الجهاز الفني من خلال حضور التدريبات وتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم.
ويرنو الوحدات من استعادة لقب دوري المحترفين والمحافظة على لقب بطولة كأس الأردن، حيث يحتل“الأخضر” حاليا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

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