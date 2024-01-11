لماذا لا يجب على الأمهات إرضاع الأطفال وهم نيام؟



وعادة ما يستيقظ الطفل من ساعة إلى ثلاث ساعات في المرة الواحدة، كل فترة نوم تستغرق من ساعتين إلى 5 ساعات، وهذا الأمر يتكرر بشكل كبير خلال الأيام الأولى بعد الولادة.



ولأن فترات النوم تكون طويلة، فإن الأمهات يفضلن إرضاع الأطفال وهم نيام، في محاولة لإشباع بطونهم، وتزويدهم بما يحتاجونه من الغذاء خلال اليوم، إلا أن هذه العادة غير صحية، ويمكن أن تسبب عدة مشاكل للرضيع.



لهذا يجب على كل أم معرفة عدد المرات التي يحتاجها طفلها للرضاعة، وطريقة إطعامه الصحيحة، والمخاطر التي قد تسببها له في حال قامت بإطعامه نائماً.



إرضاع الطفل مقارنة بساعات النوم

عادة ما يحتاج الطفل الرضيع إلى الغذاء عن طريق الرضاعة الطبيعية كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وذلك لأن الحليب يتم هضمه بشكل سريع، كونه لا يحتوي على مواد صلبة تحتاج وقتاً كبيراً في الهضم.



إذ ترتبط المدة التي ينام فيها الرضيع خلال المرة الواحدة بكمية الحليب التي يحصل عليها في كل مرة، إذ تصل في المتوسط، خلال يوم كامل، من 8 إلى 12 مرة.



وإذا كان الطفل يستيقظ من أجل الرضاعة بشكل مستمر، ويحصل على جرعة كبيرة من الحليب في اليوم الواحد، الشيء الذي يؤدي إلى ملء حفاضاته بشكل سريع، وزيادة وزنه؛ يصبح من الجيد عدم إرضاعه حينها، والالتزام بجدول زمني خاص بذلك.



وفي حال كان العكس، يجب تشجيع الطفل على الرضاعة كل ساعتين إلى 3 ساعات، لتفادي تعرضه لنقص التغذية الذي قد يسبب له الأمراض.



ماذا يحصل عند إرضاع الطفل وهو نائم؟

في بعض الحالات، يكون الطفل مستيقظاً خلال إطعامه بالطريقة الطبيعية، إلا أنه ينام بعد بضع دقائق، بسبب شعوره بالنعاس الشديد.



وفي هذه الحالة تصبح عملية الإرضاع غير صحيحة، وذلك لأن الرضيع لا يحصل على الكمية الكافية التي يحتاجها من الحليب.



إذ إن الطفل عندما يستغرق في النوم، تصبح عملية شفطه الحليب بطيئة، أو أسرع من المعتاد، الشيء الذي يسبب له مشاكل في التغذية، ما قد يؤدي إلى فقدان أو زيادة الوزن بشكل ملحوظ.



كما أن هذه الوتيرة في الرضاعة لها آثارها على إنتاج الحليب لدى الأم، لأن انخفاض كمية الحليب التي تنزل من الثديين قد تكون سبباً في قلته مع مرور الوقت، الشيء الذي لا يساعد على إشباع الطفل حتى وإن كان مستيقظاً.



لذلك يجب تشجيع الطفل على البقاء مستيقظاً عند الرضاعة الطبيعية، حتى يشعر بالشبع، ليكون بذلك قد حصل على ما يكفيه من الحليب ويصبح بصحة جيدة.



أسباب نوم الطفل عند الرضاعة

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى نوم الطفل عند الرضاعة، من بينها عدم حصوله على ما يكفي من الحليب، واستمراره لمدة طويلة في عملية الشفط إلى أن يتعب.



فيما يمكن أن يكون السبب هو الإصابة باليرقان، وهو عندما يصبح جلد الرضيع أصفر بسبب تراكم البيليروبين.



فيما قد يكون النشاط الزائد للطفل، من خلال التعامل معه من طرف الأقارب، ووجوده في مكان به ضوضاء وإضاءة قوية، من بين الأسباب التي تجعله يبحث عن لحظة راحة خلال عملية الرضاعة.



أضرار إطعام الطفل وهو نائم

عند معرفة الأسباب التي تجعل الطفل ينام بسرعة خلال عملية إرضاعه، سيصبح من الضروري إطعامه وهو مستيقظ فقط، ومحاولة إيقاظه في حال كان شديد النوم خلال النهار، الشيء الذي يعيق حصوله على ما يكفي من الغذاء في اليوم.



ومن بين أبرز الأضرار التي قد تحل بالطفل عند الرضاعة وهو نائم:

الحرمان من النوم العميق، إذ يصبح النوم مرتبطاً بالرضاعة فقط، الشيء الذي يجعل ساعات الاستيقاظ أطول مما يجب أن تكون عليه.



نقص التغذية بسبب عدم قدرة الطفل على شفط الحليب بنفس القوة عندما يكون مستيقظاً، فتصبح مدة الرضاعة نفسها بالنسبة للأم، لكن كمية الحليب التي يحصل عليها الرضيع أقل بكثير من اللازم.



قد يحصل العكس في بعض الحالات، ويعاني الرضيع من فرط التغذية، بسبب عملية شفط الحليب السريعة، التي قد تجعله يستهلك كمية كبيرة، ما يؤدي به إلى زيادة في الوزن، ومشاكل في الجهاز الهضمي، أو زيادة في اللاكتوز.



عند الرضاعة خلال النوم يمكن أن يتعرض الطفل للاختناق، وذلك بسبب تجمع الحليب بكمية كبيرة في فمه، وعدم قدرته على بلعه بسهولة.



هناك مجموعة دراسات تشير إلى أن إرضاع الطفل وهو نائم قد تكون سبباً في إصابته بالتهاب الجهاز التنفسي، الشيء الذي تنتج عنه مشاكل تنفسية كبرى بعد ذلك.



في حال كانت الأسنان قد بدأت في الظهور لدى الطفل الذي ما زال في مرحلة الرضاعة، قد يكون هذا سبباً في تسوس أسنانه بسرعة كبيرة، وذلك بسبب تجمع الحليب داخل الفم، ما يؤدي إلى ظهور البكتيريا.

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