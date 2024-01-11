المغرب يعتزم تحويل القنب لاستعمالات طبية



ووسط جدلٍ، قالت وكالة أنباء المغرب الرسمية، إن الرباط تعتزم "إنشاء منطقة اقتصادية في إساكن، على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة، لتحويل نبات القنّب الهندي، من أجل استخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، وتمّ تخصيص 45 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لإحداث هذه المنطقة".



وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة (حكومية)، تحت إشراف عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة".





وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلّقة بالقنّب الهندي (حكومية)، أنها منحت 609 تراخيص للاستعمالات الطبية والصناعية إلى غاية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وأعلن المغرب في 3 حزيران/يونيو 2022، عن "خطة عمل" لاستغلال القنّب الهندي طبياً وصناعياً، وبدأ في تموز/يوليو/ من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.





ويحذّر رافضون لتقنين زراعة القنّب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.



وفي تونس المجاورة، عرضت الحكومة التونسية مشروع قانون على مجلس نواب الشعب يـلغي عقوبة السجن لمستهلكي مخدّر القنّب الهندي في المرة الأولى..

حيث رافق ذلك جدل سياسي وإعلامي كبير بين مؤيّد لهذا المشروع ومعارض له.



والقنّب أو القنّب الهندي (بالإنكليزية: Cannabis)‏ نبات علاجي له تأثير مخدّر من جنس كاسيات البذور من عائلة قنّبية. هناك 3 أجناس معروفة للنبتة، القنّب المزروع والقنّب الهندي المخدّر، والقنّب البري المصغّر. الجنس هو نوع واطن يأتي من آسيا الوسطى وشبه قارة الهند. -وكالات

اقرأ أيضاًَ:

القنب: رحلة تايلاند من الحرب على المخدرات إلى تقنين الحشيش

ما حكاية الراهبات اللواتي يصلين على محصول القنّب؟