تركيا تمنع بث مسلسل براعم الورد القرمزي لهذا السبب

MENAFN - Alghad Newspaper)بعد أن فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا "آرتوك"، حظرا مؤقتا على بث مسلسل "براعم الورد القرمزي" (بالتركية: كيزيل غونجالار) بدعوى مخالفته "للقيم الوطنية والروحية للمجتمع"، تم منع بث المسلسل التلفزيوني الشهير، بعدما أيدت محكمة في إسطنبول الاثنين (8/1/2024) وقف بثه، بعد أن أثار غضب مجموعات محافظة، حسبما أعلن منتجه.



وقال المنتج فاروق تورغوت على منصة "إكس"، "لن يكون هناك بث هذا المساء. أكّدت المحكمة الإدارية في المنطقة قرار تعليق البث الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع. لا يمكننا بث مسلسل كيزيل غونجالار".



يذكر أنه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قرر مجلس "آرتوك" تعليق بث المسلسل لمدة أسبوعين "لعدم امتثاله للقيم الأخلاقية والوطنية" وفرض غرامة بقيمة تسعة ملايين ليرة تركية (275 ألف يورو تقريبًا) على قناة "فوكس".

وأُلغي كذلك ترخيص تصوير المسلسل الذي تم تصويره في موقع تديره وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية.





مشاهدات بالملايين





وقبل وقف بثه بشكل مؤقت، أثار عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل عبر قناة "فوكس تي في" التلفزيونية الخاصة، جدلًا في صفوف المحافظين الذين دعوا إلى منعه.

واكتسب المسلسل شهرة كبيرة بعد أن وصل عدد مشاهدات حلقتيه الأولى والثانية إلى ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب"، عقب بثه لأول مرة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على القناة المملوكة لوحدة مجموعة شبكات فوكس التابعة لشركة والت ديزني.



وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المجلس تلقى ما يقرب من 32 ألف شكوى فردية ضد المسلسل التلفزيوني، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ المجلس الرقابي الممتد لـ30 عاما.



ما هي قصة المسلسل المثير للجدل؟



تدور أحداث مسلسل "براعم الورد القرمزي" حول الشقاق بين الجماعات العلمانية وتلك الدينية المحافظة في تركيا.

ويسلط المسلسل التلفزيوني الضوء على نمط الحياة المنعزلة إلى حد كبير، للمجتمعات أو الطوائف الإسلامية في البلاد، من خلال قصة اللقاء بين مريم المنضوية في حركة إسلامية وتحاول تجنّب تزويج ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا في عمر مبكر كما حصل معها هي في صغرها، والطبيب النفسي العلماني ليفينت.



وأشاد معارضون للحكومة التركية بالمسلسل لنظرته لمكانة النساء والأطفال داخل الحركات الإسلامية التي ازداد نفوذها على مدى عقدين من الحكم الإسلامي المحافظ للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.



بينما تتهم وسائل الإعلام الموالية للحكومة المسلسل بأنه معاد للإسلام وقال أبو بكر شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس أردوغان، على موقع إكس قبل وقف عرضه مؤقتا إن المشاهدين الغاضبين دعوا إلى إلغاء العرض وإن ملصقاته على اللوحات الإعلانية في إسطنبول تعرضت للتخريب بالطلاء الأسود.



وقال منتج المسلسل، فاروق تورغوت، إن المسلسل يعكس الواقع الاجتماعي لتركيا ويصور الصراع بين الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. ونقلت صحيفة "حريت" اليومية عن تورغوت قوله "أحاول أن أعكس في مرآة واقع المجتمع التركي. يجب مناقشة الحقائق ولا يمكننا التقدم بتجاهلها.



يذكر أنه في نهاية العام 2022، أثارت قصة فتاة قاصر (6 أعوام) زوّجها أهلها المنحرطون في جماعة إسلامية، ضجة في تركيا. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حُكم على ذويها والرجل الذي تزوّجها بالسجن بين 16 و30 عامًا، نقلا عن dw.

