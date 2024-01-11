لقهوة صحية.. جرب هذه المكونات





ولا يتخيل كثير من الناس يومهم بدون قهوة . ولا تعد جرعة الكافيين بالنسبة للعديد من الأشخاص، جزءا من روتينهم الصباحي اليومي فحسب، بل يمكنها أيضاً حماية القلب وتحسين الحالة المزاجية والحياة الجنسية من خلال حيل صغيرة. موقع مجلة "فوكوس" الألمانية يكشف عن مكونات تجعل فنجان قهوتك الصباحي صحياً أكثر وفعال أيضاً ضد حرق الدهون.



القرفة مفيدة للقلب: القرفة ليست غنية بمضادات الأكسدة فحسب، بل يمكنها أيضاً حماية القلب والدماغ. كما تساعد القرفة على تقوية وحماية جهاز المناعة.

من الأفضل إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى فنجان قهوتك اليومي.



الكركم: يدعم عملية الهضم: ليس من قبيل الصدفة أن يُطلق على الكركم أيضاً اسم "التوابل الذهبية".، إذ يحتوي على عنصر نشط يسمى "الكركمين".

ومن المعروف أن هذا العنصر مضاد للالتهابات بشكل خاص ومليء بمضادات الأكسدة.



هذه المواد تدعم الكبد في إزالة السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم عنصر "الكركمين" أيضاً في علاج الاكتئاب.

وللحصول على مكمل صحي مثالي، يجب عليك تناول التوابل مع قليل من الفلفل- فهذا يحسن من فعالية الكركم.



بدل السكر ضع "الماكا" في قهوتك!



"الماكا" : تحسن الحياة الجنسية: يحتوي نبات "الماكا" على أكثر من 20 حمضاً أمينياً، ثمانية منها ضرورية. كما أن "الماكا" غنية أيضًا بالبروتينات وفيتامين سي.



ومن المعروف أن "الماكا" تعمل على تحسين الخصوبة ولها تأثير على توازن الهرمونات، مما قد يزيد الرغبة في ممارسة الجنس. يوصى بتناول ملعقة إلى ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق "الماكا" يومياً لتحقيق الفوائد المتوقعة.



الكاكاو: ويوفر الكثير من الحديد: لا يمكن للكاكاو الموجود في القهوة أن يُحلّي الصباح فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للقلب.

ويمكن للمكونات الموجودة في حبوب الكاكاو أن تخفض ضغط الدم المرتفع ولها خصائص مضادة للاكتئاب، لذا فهي تعمل على تحسين الحالة المزاجية بشكل حقيقي.



والكاكاو ليس لذيذًا فحسب، ولكنه أيضاً مصدر جيد للحديد. يتم تحقيق أفضل الفوائد مع الكاكاو الخام العضوي لأنه يحتوي على كمية مهمة من الأحماض الأمينية المحددة التي تدعم المواد المحسنة للمزاج في الدماغ.



الزنجبيل: مفيد لآلام العضلات: من المعروف أن الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهابات في الجسم، نقلا عن dw.

ولكنه يمكن أن يعمل أيضاً ضد آلام العضلات، ويدعم عملية الهضم ويخفض مستويات الكوليسترول. من الأفضل خلط الزنجبيل المبشور جيداً مع القهوة.

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