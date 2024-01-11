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ندرة الثلوج هذا الشتاء.. ضربة جديدة للمناخ ولإمدادات المياه

1/11/2024 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _ - رغم ما تشهده أوروبا منذ أيام من تساقط للثلوج، تشكل ندرتها الناجمة عن ظاهرة الاحترار المناخي عنصرا يهدد إمدادات المياه لمئات الملايين من السكان، وفق ما حذرت منه دراسة نشرتها مجلة "نيتشر".
ومن المرجح أن يتفاقم هذا المنحى، على ما توقع معدو الدراسة، وهم باحثون في جامعة دارتموث قارنوا نماذج مناخية وبيانات مسجلة على مدى 4 عقود ومستقاة من مراقبة المتساقطات والغطاء الثلجي في شهر آذار (مارس)، عندما يبدأ الذوبان. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وبيّنت النتائج التي توصل إليها الباحثون، أن 80 في المائة من كتلة الثلوج في النصف الشمالي من الكرة الأرضية موجودة في مناطق شديدة البرودة، حيث يكون متوسط الحرارة في فصل الشتاء أقل من ثماني درجات مئوية تحت الصفر، وحيث يتأثر الغطاء الثلجي قليلا أو لا يتأثر إطلاقا بالتغير المناخي.
وفي المقابل، تقع نسبة الـ20 في المائة المتبقية في مناطق يزيد فيها متوسط الحرارة عن ثماني درجات تحت الصفر، وهي عتبة تؤدي بعدها أدنى "زيادات الحرارة الهامشية إلى خسائر متزايدة في الثلوج" لكل عشر درجات.
ومن المعلوم، بحسب معدي الدراسة، أن أربعة من كل 5 من سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية يعيشون في مناطق تعتمد بدرجات متفاوتة على هذا الغطاء الثلجي.
ولاحظ الباحثون أن مناطق جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال شرقها، وكذلك أوروبا الوسطى والشرقية، شهدت انخفاضا في الغطاء الثلجي بنسبة 10 إلى 20 في المائة كل عقد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتتسبب ندرة الثلوج بتناقص كمية المياه التي تنتج في الربيع عن الذوبان وترفد الأنهار والجداول وتروي التربة.
وشهد حوضا نهري مسيسيبي العلوي في الولايات المتحدة والدانوب في أوروبا اللذان يبلغ عدد سكان كل منهما توالياً 84 مليون نسمة و92 مليونا، انخفاضا لهذا السبب بنسبة 30 و40 في المائة في مصادر المياه المتاحة.
وتوقع المعد الرئيسي للدراسة ألكسندر غوتليب، وهو طالب دكتوراه في جامعة دارتموث، أن "تكون هذه الأماكن بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين خالية من الثلوج تقريبا في فترة نهاية آذار (مارس)".
وتنجم عن الاحترار أيضا متساقطات شتوية تغلب فيها الأمطار على الثلوج، ما يستتبع جريانا سطحيا فوريا وفيضانات، بدلا من تخزين المياه على الجبال حتى الربيع والصيف، عندما تكون حاجة السكان إليها أكثر.
ولا تقتصر الأضرار التي يسببها تناقص الثلوج على الحد من الموارد المائية، بل يؤثر سلبا أيضا على السياحة ومنتجعات التزلج.
كذلك يمكن أن يضر تحول الثلوج أمطاراً بالنظم البيئية، مما يعزز انتشار الطفيليات ويجعل الغابات أكثر عرضة للحرائق الناجمة عن الجفاف في مواسم الذوبان.

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