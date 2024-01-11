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علاج واعد.. الأنسولين الذكي بديل الحقن اليومية

1/11/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي - ابتكر باحثون في جامعة جيجيانغ الصينية أنسولين "ذكيا" بطيء الإطلاق يستجيب لمستويات السكر في الدم لتوفير التحكم لمدة أسبوع من دون أي حوادث انخفاض نسبة السكر في الدم تقريبًا، وتم اختبار الأنسولين الجديد على الفئران وحيوانات المختبر الصغيرة، وهو يفتح الباب أمام طريقة لحقن الأنسولين مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكري.
بالمعنى الحرفي والمجازي
وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Nature Biomedical Engineering، فإن مريض السكري يعاني من الآلام -بالمعنى الحرفي والمجازي- بسبب الحاجة إلى حقن الأنسولين بشكل يومي، ويهدف العلاج ببدائل الأنسولين إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية BG، حيث غالبًا ما يسير مرضى السكرى على خط رفيع بين انخفاض مستوى السكر في الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم، وكلاهما يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.
وعلى الرغم من أنه نظام فعال، فإن الجمع بين الأنسولين "القاعدي" طويل المفعول مع جرعات من الأنسولين سريع المفعول الذي يتم تناوله مع الوجبات يمكن أن يكون مرهقًا بسبب عدد الحقن التي يحتاج إليها مريض السكري بشكل يومي.
حقنة أنسولين ذكية
وبهذا، نجح فريق من الباحثين في تطوير زرعة تحت الجلد تحتوي على خلايا تفرز الأنسولين أو هيدروجيل مملوء بالببتيد الشبيه بالجلوكاجون بطيء الإطلاق GLP-1، إذ قاموا بالعمل بتركيز منذ فترة طويلة لبحث سبل تقليل عبء حقن الأنسولين المتعددة على مرضى السكري. قام الباحثون، الذين ينتمون إلى كلية العلوم الصيدلانية في جامعة جيجيانغ، بتطوير حقنة أنسولين "ذكية" قابلة للحقن تستمر لمدة أسبوع -أو أكثر - وتستجيب لمستويات السكر الطبيعية في الدم.
إنجاز مثير
وقال جون بوس، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة "إنه إنجاز مثير في تطوير الجيل التالي من الأنسولين"، موضحًا أنه على "مدى العقود الماضية، حاول العديد من الباحثين جعل استخدام الأنسولين مريحًا وآمنًا".
وابتكر الباحثون نظيرًا للأنسولين البشري المؤتلف، وهو الأنسولين المستخدم في الحقن الحالية، عن طريق تعديله باستخدام حمض الغلوكونيك، ويطلق عليه اسم Glu-insulin، وهو يشكل مركبًا مستقرًا يحتوي على 4-كربوكسي-3-حمض فلوروبنزين بورونيك FPBA وبولي-إل-ليسين المعدل، وهو بوليمر، ويعمل من خلال الجذب الكهروستاتيكي الديناميكي، وهو، بعبارات بسيطة، عبارة عن تفاعل كيميائي. فعندما يكون مستوى السكر في الدم طبيعيا، تتسبب كل من القوة الكهروستاتيكية القوية والتركيبة في إطلاق التركيبة لكمية صغيرة للغاية وبطيئة ومستمرة من الأنسولين. في حالات ارتفاع السكر في الدم، يرتبط الغلوكوز بـFPBA ويقلل من عوامل الجذب الكهروستاتيكية وكثافة الروابط بين الجلو-أنسولين والبوليمرات، مما يعزز إطلاق الأنسولين.
تحت الجلد بحجم حبة البازيلاء
وتم اختبار الزرعة المبتكرة في نموذج فأر تجارب مصاب بداء السكري من النوع الأول، حيث شكل مركب الأنسولين الجديد المحقون مستودعًا بحجم حبة البازيلاء -وهو شكل من أشكال الدواء بطيء الإطلاق- تحت الجلد، مما يحافظ على مستويات الأنسولين في الدم عند مستوى "قاعدي" ثابت ومستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي. واكتشف الباحثون أن حقن الفئران بالغلوكوز، الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، أدى إلى إطلاق الأنسولين لتصحيح ارتفاع الغلوكوز خلال ساعتين. ومع عودة نسبة الغلوكوز في الدم إلى وضعها الطبيعي، فإنها تعطي المجمع إشارة ردود فعل سلبية لتقليل معدل إطلاق الأنسولين.
من دون آثار جانبية أو مناعية
حققت الزرعة تحت الجلد التي تحتوي على الأنسولين مستوى طبيعيا للسكر في الدم لمدة أسبوع بعد تناولها ولم تشكل كبسولة ليفية، وهو ما يمكن أن يحدث مع الحقن المستودعية عندما يتفاعل الجهاز المناعي للمضيف مع الجسم الغريب ويمكن أن يتداخل مع ضخ الدواء. تم تحقيق النتائج نفسها عندما تم حقن مستودع الأنسولين في الخنازير الصغيرة.
توافق حيوي بعيد المدى
وقال تشن جو، الباحث المقابل: "تشير الدراسة الحالية في نموذج حيوانات الخنازير الصغيرة إلى أن هذه التركيبة الجديدة لها خصائص إطلاق الأنسولين طويلة الأمد وتستجيب للغلوكوز"، مشيرًا إلى أنه "يمكن الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم في نموذج الخنازير الصغيرة التي يبلغ وزنها 30 كغم لأكثر من أسبوع بجرعة واحدة، دون ظهور أعراض نقص السكر في الدم".
ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من التقييم للتوافق الحيوي على المدى الطويل لهذه الصيغة قبل البدء في التجارب السريرية.(العربية نت)

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