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في رجال من فلسطين.. العلامة نويهض شاهد حي يوثق وقائع القضية

1/11/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - يقول المفكر العربي عجاج نويهض في كتابه "رجال من فلسطين- ما بين بداية القرن حتى عام 1948"، إن فلسطين في نهضة الأدب والشعر والفكر، والصعود إلى قمم الثقافة العربية الحديثة ومجاراة تيارات النصف الأول من هذا القرن، وكانت في كل هذا مساهمة بسخاء وغزارة ونقاء، حتى 1948.
الكتاب من منشورات فلسطين المحتلة، وقد كتب الناشر كلمة على الغلاف يشير فيها إلى أن نويهض كان الشاهد الحي في كل ما سجله من وقائع ومعلومات في هذا الكتاب، فقد شاءت أقداره أن تسوقه من بلدته "رأس المتن"، في لبنان إلى القدس في فلسطين، حيث أمضى هناك أكثر من خمس وعشرين سنة من عمره، وكانت كلها من سنوات المصير الذي آلت إليه قضية فلسطين.
وينوه الناشر إلى أن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "رجال من فلسطين"، يتجاوز هذا العنوان ليتضمن كل الرجال الذين كان لهم دور في الحياة العامة لفلسطين وشعبها ما بين بداية هذا القرن حتى عام 1948، كما أنه يتضمن أحاديث وافية عن الأحداث المصيرية التي شهدتها فلسطين في تلك الحقبة مع تمهيدات لما سبق هذه الأحداث من مقدمات على الساحتين العربية والدولية.
ويؤكد الناشر أن قيمة الكتاب تكمن في أن مؤلفه هو المؤرخ العلامة الأستاذ عجاج نويهض، الذي أغنى المكتبة العربية بـ"حاضر العالم الإسلامي"، في أربعة مجلدات، وبـ"بروتوكولات حكماء صهيون"، في مجلدين، وبـ"أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان"، وبـ"فتح القدس"، وغيرها.
الكتاب جاء في عشرة فصول، تتحدث عن أصول الروح الوطنية العربية، والمصانع التي غذت حركة الأذهان الفلسطينية وقصة حجازي والزير وجمجوم، وموسى كاظم الحسيني، والشيخ الثائر عزالدين القسام، وحملة مشاعل النهضة الفكرية الوطنية، ويتحدث عن راغب النشاشيبي، والعظيمين شهيد القسطل، وبطل القطمون، ومفتي القدس الحاج أمين الحسيني.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان وعضو في المجلس الوطني السياسي الكاتب الفلسطيني شفيق الحوت، كتب تقديما للكتاب يقول فيه: "إن الكتاب يتحدث عن حياة رجالاتنا الرجال، الذين ساهموا في رفع المشاعل وحملها، علما وأدبا وفكرا ونضالا، تحتل مكانة مهمة في عملية استرداد، "الأرض"، استكمالا "للوطن"، إن الفترة ما بين بداية هذا القرن حتى 1948، عام النكبة، هي فترة حافلة بالأحداث التي مست لا مصير فلسطين وحسب، وإنما مصير أمية العرب كلها في الصميم. فبينما كان العرب يحاولون النهوض بعد طول انحطاط تحت نير الحكم التركي الذي كان قد بدأ بالتآكل والانهيار، وجدوا أنفسهم ينتقلون من قهر إلى قهر ومن ظلم الى ظلم. فسرعان ما تبخرت أحلامهم بالحرية والوحدة وقيام الدولة القومية، بعد أن خدعهم "الحلف"، وتكشف عن حقيقته الاستعمارية وأحقاده القديمة وتطلعاته الرهيبة".
ويرى الحوت أنه عندما تفشل (الأرض)، تحت ظرف القهر والاحتلال والاغتصاب، عن أداء مهمتها كوعاء (للوطن)، يحتض آثاره وقيمة، ويشهد على هويته وتاريخيه، يتلقف المواطن هذه المهمة ويصبح هو الوعاء الحاضن الشاهد، وتصبح الذاكرة بديل (الأرض)، وما من قوة بقادرة على قهر الذاكرة أو دحر الوجدان، وفلسطين (الوطن)، بعد اغتصاب فلسطين (الأرض)، انسابت في عروق أبنائها وشرايينهم، في حنايا أضلعهم، في تلافيف عقولهم وثنايا قلوبهم، بل وفي بذور أصلاب رجالهم وأرحام نسائهم.
ويرى الحوت أن فلسطين أصبحت فيهم ومعهم، يلملمونها شقفة شقفة، بل ذرة ذرة من أعماق الذات التي لا تنسى، والذاكرة بطبعها عدوة للقهر، إذ ليس مثله من حافز يشحذ همتها لحفر ما حاول عبثا أن يمحوه منها.
ويقول الحوت "حتى لا تبقي الذاكرة قصة ترويها الشفاء في دائرة محدودة، وحتى لا تتعرض للتشويه أو الغموض، كان لابد من تسجيلها، بالكلمة، بالصورة، بالرسمة، بالمنحوتة، بالقصيدة، بالقصة والرواية، في النغم، في ثوب الفتاة وطرحتها، وفي كل مجال".
عجاج نويهض يقول في تمهيده للكتاب، إن فلسطين كانت مع مواكبة العصر، ولم تستغرق في النوم ولم تتخلف، وأما ميراثها من الربيع الأخير من القرن الماضي، فكان مختلطا بين أشواق قومية، وحماسة العقيدة الروحية لأولى القبلتين وكنيسة القيامة، والتطلع إلى الغد العربي حيث تلتمع تباشيره الفضية في الأفق، فقد كان ميراثا لا غبار عليه.
ويشير نويهض إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات العربية تعيش نزعات حول التجديد والبناء ونشر المعرفة ونصرة المرأة والفتاة، وحول تعليم البنت، كانت فلسطين فاعلة ومنفعلة في هذا المضمار، وتأخذ وتعطي، تقرأ وتهضم وتشترك في "الدورة الدموية"، الفكرية في الجسم العربي، حتى 1914، وبوسائل لم يكن ميسورا ما هو خير منها في تلك الأوقات، لافتا إلى أن فلسطين اجتازت فيها السراء والضراء، والحلاوة والمرارة، ثم ألقيت في المحنة، محنة الانتداب ثلاثين سنة، ثم كان المحك الرهيب ليس لفلسطين وحدها، بل للعرب أجمعين، وهو 1948.
وتحت عنوان "حملة مشاعل الأدب والفكر والشعر"، كتب نويهض يقول "جئت فلسطين في خريف 1920، ولم أكن أعرفها من قبل، وكانت طريقي إليها في القطار من دمشق إلى حيفا، نهارا كاملا من الصباح إلى المساء مجتازا وادي اليرموك الذي مجرد ذكر اسمه ولأول مرة أراه في حياتي يبعث في النفس أرق الذكريات التاريخية، لأن هنا، على قرب من مدب القطار الحديدي الزاحف في الوادي يتلوى كالأرقم، كانت موقعة اليرموك التي جعلت هذا الوادي من قبة الفلك".
ويتابع نويهض "وصلت القدس في اليوم الثاني، في القطار أيضا من حيفا، في نحو نصف نهار كما أذكر، ودهشت أي دهشة لما وصلت إلى "مدينة عمر"، كما كنت أدعوها بهذا الاسم وأنا أتولى الإذاعة العربية في القدس في الحرب العالمية الثانية وجدتها من الحجر الجميل الفتان قديمة الماثل في السور الجبار المحيط بالمدينة والمرصوف رصف الجلال والهيبة في المستحدثة وهو على ألوان مختلفة كألوان الأزاهير في الحدائق والبساتين".
ويقول نويهض "دهشت لأني لم أتجول في بلاد العرب بعد، ولم أعرف من الوطن العربي الكبير سوى لبنان وبعض سورية، لا أكثر، ولم تكن دمشق الفيحاء سنة 1920، في عمرانها المحبوب إلا على أوضاعها السابقة، والمباني الحجرية فيها معدودة، وإن كانت عرائس، فلما رأيت القدس كلها كأنها مقالع حجارة، إلى ضخامة قد لا ترى مثلها في مدينة أخرى، أفلا أهلل وأكبر".
هذا كتاب عن رجال من فلسطين عاشوا في وطنهم فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، وكانوا في طليعة النخب السياسية والعلمية والأدبية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، ومنهم أيضاً من لا يذكرهم سوى الأقرباء والجيران، غير أن المؤرخ توقف عندهم، ذلك بأن غمار الناس كانت لهم أيضاً أياديهم البيضاء.
ويذكر أن عجاج نويهض، هو مؤرخ عربي. موطنه الأول لبنان. انتقل إلى دمشق في عهدها العربي. ثم استقر في القدس منذ سنة 1920 ودرس الحقوق. عمل في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وفي المحاماة، والترجمة، والإذاعة، والصحافة، وأنشأ مجلة "العرب". من مؤسسي حزب الاستقلال، ومن معتقلي صرفند، ومن المؤمنين بالعروبة إيماناً بلا حدود. انتقل بعد النكبة إلى عمّان ثم لبنان. موضوعات كتبه ومقالاته: القضية الفلسطينية؛ الصهيونية وأبعادها العنصرية؛ قضايا عربية وإسلامية.

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