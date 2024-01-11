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طبيب يشير إلى فحوصات تكشف مرضا خفيا

1/11/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - يعد مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة، ومع ذلك لم يدرس بصورة كافية، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وعواقب وخيمة بما فيها تليف الكبد والإصابة بالسرطان، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، لا تكتشف حالات عديدة من المرض بسبب عدم ظهور أعراض واضحة له.
ويشير الطبيب إلى أن مرض الكبد الدهني هو مشكلة ليس فقط للكبد، بل للصحة بصورة عامة، حيث إن الكثيرين لا يعلمون أنهم يعانون من هذا المرض. لذلك يعد هذا المرض تهديدا خفيا لأنه قد لا يكون مرئيا دائما. لذلك من أجل تشخيص المرض، يمكن استخدام طريقة Elastography لتحديد تليف الكبد بالموجات فوق الصوتية. كما أن ارتفاع مستوى الفيريتين في اختبارات الدم قد يشير أيضا إلى وجود المرض.
ووفقا للطبيب، يجب على الأشخاص الذين لديهم مستوى السكر في الدم 5.7 وأعلى التأكد من عدم إصابتهم بمرض الكبد الدهني، كما عليهم التأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة في إنزيمات الكبد، وكذلك زيادة الوزن ومستوى الكولسترول.
وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط المتلازمة الأيضية ارتباطا وثيقا بمرض الكبد الدهني. وعلامات هذه المتلازمة هي ما يسمى بالرباعية القاتلة: ارتفاع مستوى ضغط الدم الانقباضي إلى 130 أو أعلى، وارتفاع مستوى السكر والكولسترول، ومحيط الخصر لدى النساء أكثر من 88 سم.
ويمكن علاج المرض باتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية يعتمد على الخضراوات والفواكه ويستبعد جميع الأطعمة "البيضاء"، وضرورة ممارسة النشاط البدني يوميا للحفاظ على الصحة.
ووفقا له، تؤثر القهوة إيجابيا في حالة الكبد، حيث إن تناول 4-5 فناجين من القهوة في اليوم يمنع تطور مرض الكبد الدهني والتهاب الكبد إلى تليف الكبد.

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