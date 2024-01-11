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رهاب المجهول دوامة تثقل حياة الفرد وتضعه داخل دائرة القلق

1/11/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - تتعدد المشاعر التي تنتاب الفرد وتسيطر عليه أحيانا، لتشمل تفاصيل يختبرها على مدار اليوم، لا سيما تلك التي يغزوها القلق والخوف والتفكير بالمستقبل والتخطيط له.
لكن البعض، تتعدى مشاعره الحالة الطبيعية وتصل حد الرهاب من القادم، والعيش داخل دائرة من الخوف والرعب التي تؤثر على الحاضر وعلى مسيرته اليومية.
خبراء في علم النفس، يؤكدون أن هنالك العديد من الناس الذين يعيشون تحت وطأة "رهاب المجهول"، وهو الخوف من المستقبل على الأصعدة كافة، نفسيا وجسديا وصحيا وماليا، وكل ما يتعلق بأمور الحياة والتفكير فيها بشكل مبالغ يرافقه خوف شديد ومؤرق.
والمسمى العلمي لهذا الرهاب "الكرونوفوبيا"، وهو الإحساس بالخوف الدائم وغير العقلاني، وعادة ما يكون هذا الخوف غير مرتبط بحدث معين أو مبني على نظرية معينة، وإنما هي أفكار تتضخم في رأس الشخص المصاب بهذا الرهاب، ما يجعله يعاني من اضطرابات عدة تؤثر في علاقاته الاجتماعية وأدائه في عمله، ومنها التوتر والتشتت والعصبية والانفعال.
اختصاصي علم النفس الدكتور علي الغزو، يؤكد أنه لا يمكن التنبؤ بالاضطرابات النفسية التي يعاني منها بعض الأفراد، والتي عادة ما تكون نتيجة ترسبات تربوية وميول للخوف، وقد لا تتم المعالجة فتزداد الحالة والمخاوف والرهاب من القادم.
ومن يعاني من هذا النوع من الرهاب عادة يصاحبه سرعة التعب والإرهاق، وفق الغزو، وفي بعض الأحيان يصاب الفرد باضطرابات النوم، كما أن هناك من يصاب بأعراض جسدية عند التفكير في المستقبل، مثل التعرق المفرط وخفقان القلب وجفاف الفم.
ويؤكد الغزو أن خوف الفرد من المجهول أو المستقبل سببه عوامل وراثية، والتعرض لبعض التجارب السيئة كفقدان العمل أو الانفصال العاطفي أو وفاة أحد المقربين أو حصول انتكاسة مفاجئة على أي صعيد شخصي أو عملي، ما يجعل الفرد في حالة أرق دائم.
وعن أسباب هذا الرهاب، تؤكد التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، أن الخوف طبيعة بشرية، وهو جزء من غريزة البقاء عند الإنسان، وعند تعرضه للخوف يفرز جسده انزيمات وهرمونات تساعده على أن يكون أكثر تيقظا لما حوله ومستعدا لما سيواجه، لكن من يعاني من الخوف من شيء ما بشكل دائم، فسيكون شخصا متيقظا طوال الوقت، وهذا أمر مرهق نفسيا وجسديا واجتماعيا.
وبحسب الكيلاني، عادة رهاب المستقبل يكون بعد تعرض الفرد لتجربة قاسية مفاجئة، كموت عزيز، أو أزمة مالية كبيرة أثرت على حياته، مؤكدة أن زيادة الخوف من المستقبل يمكن أن يكون سببها كثرة الضغوط التي يعيشها الفرد وتؤثر على الأسرة وبالتالي المجتمع، فيمكن انتقال هذا الشعور لباقي أفراد العائلة، لذلك يمكن أن يكون له عوامل وراثية ترتبط برهاب المجهول.
وتضيف الكيلاني، أن هذا النوع من الرهاب يأتي من مجرد فكرة أن المستقبل لدى البعض غير معروف وغامض، ويحمل العديد من المفاجآت، حيث يسيطر الخوف، ويصبح البعض أكثر رعبا من الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفرق بين الخوف الطبيعي والرهاب هو أن الشخص الطبيعي الذي يعاني من أي خوف يسيطر على مشاعره ولا يجعله يؤثر على حياته، أما من يعاني من الرهاب فيفتقد القدرة على اتخاذ المسارات التي يريدها في الحياة، وذلك بسبب الخوف من مخاطر ما تنطوي عليه هذه المسارات، أو لأنه لا يتوفر لديه يقين بنتائج هذا التغيير، وبالتالي يسيطر عليه إحساس بالعجز ومشاعر سلبية.
ويعود الغزو ليؤكد أن من يصاب برهاب المستقبل أو أي رهاب اجتماعي آخر يؤدي إلى تدهور صحته ويؤثر على حياته المهنية، فيبدأ بالإصابة بالتشتت وصعوبة في التركيز، مع الشعور بالتوتر المستمر والعصبية الزائدة.
ويضيف أن من يعاني هذا الاضطراب يصاب بالتعب والإرهاق، كما يشكو من صعوبة في عملية النوم، وتطارده الكوابيس والتي ترتبط في الأغلب بأفكار وصور تتعلق بالمستقبل، ويشعر أنه منفصل تماما عن الواقع.
وتسيطر عليه أيضا مشاعر الخوف الشديد عندما يفكر في المستقبل، كما يفقد القدرة على أن يعبر عن نفسه بشكل واضح، ويصبح تفكيره منصبا على الموت لنفسه أو لمن حوله.
والقلق والخوف، بحسب الغزو، يأتي على شكل نوبات، فيشعر المصاب بضيق في التنفس وخفقان في القلب، ويعاني الدوخة والإغماء، ويتعرق بشكل مفرط، كما يشكو من صداع مستمر، وتشمل الأعراض جفاف بالفم.
ويتفق الغزو والكيلاني، هلل أن لكل شيء حلا، وأولها عدم ترك الحالة بلا علاج ومراجعة مختصين في علم النفس، لاستبدال الأفكار السلبية المثيرة لمشاعر القلق بأخرى إيجابية، كما يتم التركيز على اللحظة الحالية والحاضر المعاش، لأن المرء عندما يعيش اليوم فإنه يستطيع تحديد جودة المستقبل، لأنه امتداد للحاضر.
ويمكن مساعدة المصاب بكيفية وضع أهداف واضحة لحياته، والتي تقبل القياس وتكون محددة، كما أنها ليست مثالية وإنما تقبل التحقق.
إلى ذلك، ينصحان "يمكن من خلال المساعدة النفسية الوصول للعلاج السليم؛ لأن الخوف حالة يمكن أن يشعر بها الفرد، لكن يتوجب السيطرة عليها وعدم المبالغة في رد الفعل أو الاستمرار فيها من خلال العلاج السلوكي والتدريب على الاسترخاء وقراءة الحدث بشكل صحيح".

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