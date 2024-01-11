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إحصائية لجهود المستشفيات الميدانية بمساندة الأشقاء الفلسطينيين

1/11/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 6566 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 37599 مراجعا، إلى جانب 563 دخولا إلى أقسام المستشفى.
كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإلى غاية اليوم الخميس، 497 عملية جراحية.
وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 20936 مراجعة، إلى جانب 106 حالات دخول، وصرف 13060 وصفات طبية.







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