ارتفاع نسبة التخزين في السدود الرئيسية بنسبة 33,4%

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، الخميس، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 37%.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 96,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في ناعور في العاصمة عمان خلال 24 ساعة بلغت 7,1 ملم.
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