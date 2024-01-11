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ارتفاع نسبة التخزين في السدود الرئيسية بنسبة 33,4%

1/11/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، الخميس، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 37%.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 96,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأشارت إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في ناعور في العاصمة عمان خلال 24 ساعة بلغت 7,1 ملم.

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