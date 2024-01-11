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الخلايلة: 3200 دينار تكلفة الحج.. وخدمات مميزة للموسم المقبل

1/11/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- رجح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200 دينار، موضحا أنها قد تزيد بشكل بسيط.
وقال الخلايلة في تصريح لـ"الغد"، إن الأسعار بالمقارنة مع السنوات الماضية مرتفعة، وإن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار، فالتكاليف ارتفعت، موضحا أن الوزارة تبحث عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.
وكشف عن أن موسم الحج المقبل سيكون في إطار جديد ومميز من الخيم التي تستخدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى خدمات التكييف داخلها وخدمات الطعام التي تشمل بوفيه مفتوحا داخلها.
وأضاف أن الوزارة أنهت عملية استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500 متر عن الحرم، إضافة إلى فنادق تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000 متر عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات، بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة وتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفير أفضل الخدمات لهم، وهو ما بدأت به مبكرا من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.
وبيّن أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن يبلغ 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.
وقال إنه جرى تقديم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي، موضحا أن الوزارة استكملت الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت 80 % من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، وذلك لتكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.
وأكد وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد كبير من الحجاج، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.
وقال الخلايلة إن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي، حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، إضافة إلى مكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج للعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج
الأردنيين وحجاج الـ48.

MENAFN11012024000072011014ID1107710848

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