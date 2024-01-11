Friday, 12 January 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 شهداء و25 مصابا في قصف منزل في خانيونس

1/11/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلةالماضية، على منزل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتقى 7 شهداء وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو ناموس في منطقة "المعسكر" غربي خانيونس.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول إلى 23357 شهيدا، و 59410 جرحى، بالإضافة إلى 7 آلاف في عداد المفقودين،في حصيلة غير نهائية.

MENAFN11012024000072011014ID1107710847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث