البحرية البريطانية تتلقى تقريرا يفيد بوقوع حادث شرق سلطنة عُمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرا يفيد بصعود أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين غير مصرح لهم، على متن سفينة بالقرب من سلطنة عُمان.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن السفينة كانت على بعد 50 ميلا بحريا شرق مدينة صحار في سلطنة عُمان، وأن السلطات تحقق في الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، وطلبت من السفن توخي الحيطة والحذر، وإبلاغ الهيئة بشأن حدوث أي نشاط مشتبه به.
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