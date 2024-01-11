من هم منافسو ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري؟



وأعلن كريستي، المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المناهض علانية للرئيس السابق دونالد ترامب، انسحابه من السباق الرئاسي، في ظل شعبيته المتواضعة في استطلاعات الرأي.



ويأتي القرار قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية لولاية آيوا، والتي تدشن سباقا للجمهوريين على الفوز بترشيح الحزب لمنافسة المرشح الديمقراطي، الذي يُرجح أن يكون جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.



فيما يلي نظرة على المرشحين الذين ما زالوا يتنافسون على ترشيحات الحزب الجمهوري:



دونالد ترامب

أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2022، طامحا في أن يكون ثاني رئيس يفوز بانتخابات الرئاسية خلال فترتين غير متتاليتين.



وخلال حملته الانتخابية، يواصل ترامب إنكار نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن مروجا لنظريات مؤامرة لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات، وفقا لشبكة "سي ان ان".



وكان ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من جانب مجلس النواب، بما في ذلك لدوره في التحريض على الهجوم على مبنى الكابتول في 6 يناير بعد هزيمته الانتخابية.



وفي مارس، أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يُتهم جنائيا، حيث واجه 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.



ومنذ ذلك الحين، اتهم بارتكاب 57 جناية أخرى في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، تضمنت سوء التعامل والاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، ومحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.



وبالرغم من التحديات القانونية العديدة التي تواجهه، تشير أسوشيتد برس، إلى أنه لا يزال المرشح الجمهوري الأوفر حظا، حيث يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، وبين أنصاره.



وولد ترامب في مدينة نيويورك وتخرج من جامعة بنسلفانيا بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد. وقبل إطلاق حملته الرئاسية الناجحة لعام 2016، كان مطورا عقاريا ورجل أعمال، ثم أصبح فيما بعد نجما لتلفزيون الواقع كمضيف لبرنامج "The Apprentice". لديه خمسة أطفال وهو متزوج من ميلانيا ترامب.



رون ديسانتيس



أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، شهر ماي الماضي، رسميا تقدمه بطلب ترشح للرئاسة الأميركية في 2024.



وسطع نجم ديسانتيس في أوساط اليمين السياسي المحافظ في الآونة الأخيرة، حتى بات ينظر إليه كمنافس جدي محتمل لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.



واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم أو الهجرة.



ولفت ديسانتيس الاهتمام على الصعيد الوطني لمعارضته التدابير الصارمة التي تهدف إلى كبح انتشار كوفيد-19، كما تقدم الصفوف في انتقاد تزايد التسامح مع حقوق المثليين، وهي الأفكار التي يقول إنه سيطرحها على "المسرح الوطني".



وتحت حكمه أيضا، وقع حاكم فلوريدا قانونا يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.



وأمضى ديسانتيس، المولود في فلوريدا في 14 سبتمبر من عام 1978، معظم حياته في الخدمة العامة والعمل الحكومي، حيث عمل كضابط في البحرية الأميركية خلال فترة دراسته في كلية الحقوق بجامعة هارفرد، وبعد تخرجه، نال أيضا شهادة مماثلة من جامعة يال المرموقة، وعمل مدعيا عاما ومستشارا في عدة أماكن في الجيش الأميركي، بينها معتقل غوانتنامو والعراق.



وفي 2018، ترشح ديسانتيس، وهو أب لثلاثة أبناء، لمنصب حاكم ولاية فلوريدا وانتخب بشق الأنفس ليكون حاكما للولاية، بعدما تلقى دعم ترامب الذي كان رئيسا يومها.



وأعيد انتخاب ديسانتيس في نوفمبر 2022، ليستمر في منصبه حاكما لفلوريدا لولاية ثانية.





نيكي هيلي



أصبحت سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية أول منافس رئيسي من الحزب الجمهوري لترامب عندما بدأت حملتها في 15 فبراير من تشارلستون.



وسبق أن أكدت المسؤولة السابقة في إدارة ترامب، أنها لن تنافس رئيسها السابق للوصول إلى البيت الأبيض، غير أنها غيرت رأيها، لافتة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد والحاجة إلى "جيل جديد من القيادة".



ووفقا لـ"سي ان ان"، تركز هيلي في حملتها بشكل كبير على المسؤولية الاقتصادية والأمن القومي وتعزيز الحدود الجنوبية.



وإذا نجحت في الانتخابات التمهيدية، ستكون، ابنة المهاجرين الهنديين، أول امرأة وأول أميركية آسيوية يرشحها الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.



وبعد توليها رئاسة الرابطة الوطنية لصاحبات الأعمال، تم انتخابها لأول مرة لعضوية مجلس النواب في ساوث كارولينا عام 2004. وبعد 6 سنوات، أصبحت أول امرأة تُنتخب حاكمة للولاية في عام 2010 وكانت أصغر حاكمة في البلاد عندما تولت منصبها عام 2011.



واستقالت في منتصف ولايتها الثانية لتصبح السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أثناء رئاسة ترامب، وهو الدور الذي شغلته حتى نهاية عام 2018.



فيفيك راماسوامي



أطلق الكاتب والمستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية، فيفيك راماسوامي، حملته للرئاسة في فبراير 2023، مركزا فيها على مكافحة أيديولوجية الاستيقاظ "Woke Ideology"، وكشف الفساد الحكومي، وجذب جيل أصغر من الناخبين إلى الحزب الجمهوري.



وراماسوامي، البالغ من العمر 38 عاما، هو أصغر مرشح بالحزب الجمهوري، ويحظي بزيادة كبيرة ومفاجئة لنسب التأييد له قبل الانتخابات التمهيدية، وفقا لفرانس برس.



ويأمل مؤلف كتابي "Woke Inc." و"أمة الضحايا"، أن يعبّد خطابه الاستفزازي والحاد الطريق إلى البيت الأبيض، بحسب الوكالة.



وقدم المرشح حديث العهد في عالم السياسة نفسه، كنسخة ثانية جديدة عن ترامب.

وبحسب أسوشيتد برس، اكتسب ابن المهاجرين الهندييم، مكانة في الدوائر المحافظة بسبب انتقاداته لحركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا، مشيرة إلى أنه قام بتمويل حملته ذاتيا إلى حد كبير حتى الآن.



ونشأ راماسوامي في سينسيناتي، حيث التحق بمدرسة ثانوية كاثوليكية، قبل أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة في علم الأحياء، ويحصل على شهادة في القانون من جامعة ييل. زوجته أبورفا أخصائية في طب الأنف والأذن والحنجرة ولديهما ولدان.



آسا هاتشينسون



أطلق حاكم ولاية أركنساس السابق، حملته الرئاسية في 26 أبريل الماضي في بنتونفيل، متعهدا "بإبراز أفضل ما في أمريكا" وإصلاح وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.



ويعد هاتشينسون من أشد المنتقدين لترامب، وهو واحد من المحافظين القلائل الذين أدانوا الرئيس السابق علنا، بسبب عشرات لوائح الاتهام ضده.



ويدعو هاتشينسون إلى خفض الإنفاق الفيدرالي والقوى العاملة، وتعزيز أمن الحدود، وإصلاح تطبيق القانون الفيدرالي. وهو يدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ويعارض "الانعزالية الأميركية".



وتشمل مسيرة هاتشينسون السياسية الطويلة العمل كمدعي عام فيدرالي في عهد رونالد ريغان، وهو عضو في الكونغرس الأميركي أنتخب ثلاث مرات، وشغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي في إدارة، جورج بوش الابن.



وتخرج هاتشينسون من جامعة بوب جونز وكلية الحقوق بجامعة أركنساس. ولديه مع زوجته سوزان، أربعة أطفال، نقلا عن الحرة.

