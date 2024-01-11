قوات الاحتلال تغتال مجدي فشافشة في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اغتالت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الاسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاما) في بلدة جبع جنوب جنين.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت بلدة جبع جنوبي جنين ، وحاصرت منزلا، كما اعتلت القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.
وافادت وسائل إعلام فلسطينية ان تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال اتجهت نحو قرية جبع.
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