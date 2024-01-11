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القسام: استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرقي خان يونس

1/11/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، 4 آليات إسرائيلية على الأقل في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بحسب ما ذكرت الكتائب الخميس.
وقالت الكتائب عبر منصة "تلغرام" إنها استهدفت "3 آليات صهيونية بقذائف 'الياسين 105' في محيط منطقة بني سهيلا في شرق مدينة خان يونس"، وأضافت أنها "دمرت آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرقي خان يونس واشتعال النيران فيها".
واستهدفت كذلك "جرافة صهيونية بعبوة 'شواظ' شرقي خان يونس".
وتحدثت عن "استهداف غرفة قيادة للعدو شرقي مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل" بالتعاون مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وتمكن مقاتلو الكتائب من "استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد 'رعدية' وأوقعوها بين قتيل وجريح شرقي مدينة خان يونس".

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