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بعد صراخها بوجه البرغوثي.. 15 ألف شكوى ضد المذيعة جوليا هارتلي

1/11/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فجرت المذيعة البريطانية جوليا هارتلي بروير موجة من الغضب ووصفت بأنها "غير مهنية ووقحة" خلال إجراء مقابلة مع النائب الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي.


صرخت في الضيف عدة مرات بطريقة غير مهنية
خلال المقابلة، قاطعت جوليا ضيفها باستمرار، وصرخت فيه عدة مرات بطريقة وصفها الكثيرون بأنها غير مهنية.

وفور مشاركة مقطع المقابلة على نطاق واسع عبر الإنترنت، تعرضت المذيعة لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة“إكس”، حيث تم وصفها بأنها الصحفية الأكثر غطرسة ونعتوها بالمهرجة، وأنها تفتقر للباقة والمهارات المهنية في إجراء المقابلات، وفي الوقت نفسه أشاد مشاهدون آخرون بالدكتور البرغوثي لبقائه هادئًا طوال المقابلة.

15536 شكوى إلى مكتب Ofcom
ووصل عدد الشكاوى ضد المذيعة، إلى 15536 شكوى تم تقديمها إلى مكتب Ofcom، وهو الهيئة التنظيمية المعتمدة من الحكومة لقطاعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق عبر قطاعات التلفزيون والراديو والاتصالات والبريد، وفق ما نقل موقع ميترو الإلكتروني. -وكالات

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