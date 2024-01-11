الاحتلال يدمر 380 مسجدا و3 كنائس في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دمّر جيش الاحتلال
الإسرائيلي 380 مسجدا و3 كنائس في قطاع غزة خلال عدوانه المستمر عليه منذ أكثر من
3 أشهر، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة.
وفي اليوم الـ97 من
العدوان الإسرائيلي على غزة، توجّهت الأنظار إلى لاهاي، حيث بدأت محكمة العدل
الدولية أولى جلساتها، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل"
بارتكاب إبادة جماعية. (الجزيرة نت)
MENAFN11012024000072011014ID1107710837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.