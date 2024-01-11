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الاحتلال يدمر 380 مسجدا و3 كنائس في غزة

1/11/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي 380 مسجدا و3 كنائس في قطاع غزة خلال عدوانه المستمر عليه منذ أكثر من 3 أشهر، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وفي اليوم الـ97 من العدوان الإسرائيلي على غزة، توجّهت الأنظار إلى لاهاي، حيث بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية. (الجزيرة نت)

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