صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداءالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى "23ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين".



جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، بحلول اليوم 97 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ونشره عبر منصة الوزارة على "تلغرام".



وأضاف، أن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات "جراء هذه المجازر 112 شهيدا و194 إصابة".



وأوضح، أنه "لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". -(بترا)