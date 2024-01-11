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مفارقة لاهاي.. إسرائيل الناجية تتهم بالإبادة الجماعية

1/11/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: نداف ايال
11/1/2024

في المطار في أمستردام تسأل موظفة الهجرة اللطيفة لماذا جئتِ. توجد مداولات في المحكمة الدولية في لاهاي، اجيب. على ماذا، تسأل. يصعب علي ان اخرج من فمي كلمة "جينوسايد". على الحرب في غزة، اجيب. وعندها تسأل، دون اخطار، سؤال يمزق كل إسرائيلي منذ 7 أكتوبر: وعائلتك، هل هي آمنة؟
الطقس مجمد الان في لاهاي. قصر المحكمة لمع امس بعد الظهر بوضوح في درجتين تحت الصفر. هذا الصباح سيكون ساحة مواجهة دولية نادرة، عرض سياسي يختبئ في شكل حدث قضائي: ادعاء جنوب افريقيا بان إسرائيل لم تستوف واجباتها حسب ميثاق الإبادة الجماعية، الميثاق الذي كانت من مبادريه بعد الكارثة. بانها ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. من خلف جنوب افريقيا وإسرائيل باتت تعرف هذا جيدا، تقف دول وهيئات كثيرة أخرى، تعمل بكثافة على اضعاف عدالة حربها. للحكم في جنوب افريقيا حساب طويل مع إسرائيل بسبب دعمها لنظام الابرتهايد. لكن للحساب الأخلاقي والايديولوجي تترافق الان مصالح، مالية أيضا.
الكثير من المفارقات الحزينة توجد في هذا الحدث. الأولى، هي ان إسرائيل هي دولة الشعب الذي تعرض للابادة الجماعية الأخطر في التاريخ. الثانية، هي ان حماس في صباح 7 أكتوبر ارتكبت مشروعا تجريبيا للابادة الجماعية في حدودنا. ولولا الجيش الإسرائيلي لكانت واصلت وواصلت، تقتل، وتقتل. وها هي، القضية القضائية الأولى المرتبطة بـ 7 أكتوبر هي تلك التي ترفع ضد دولة إسرائيل. مفارقة أخرى، سيهاجم الجنوب افريقيون ومساعدوهم: بانكم انتم، الضحايا، اصبحتم أنفسكم مجرمين.
المداولات ستتواصل لسنوات. لكن جنوب افريقيا تطلب اصدار امر احترازي يأمر إسرائيل بوقف اعمالها ("الجينوسايدية"). المستوى اللازم لاصدار امر كهذا منخفض على نحو عجيب؛ يكفي ان يثبت ان الفلسطينيين يمكن ان يصابوا بأذى، بشكل عام، كي تتمكن المحكمة – ان شاءت – اصدار الامر.
في قطاع غزة تدور رحى حرب ضروس، ولا شك ان السكان الفلسطينيين يصابون باذى شديد، مثلما لا شك ان الجيش الإسرائيلي يتعرض لخسائر أليمة؛ في جهاز الامن لا يشككون على نحو خاص باعداد القتلى التي تظهر في وسائل الاعلام الدولية. لكن بين اعداد المصابين العالية، والتدمير الهائل للبنى التحتية وبين الجينوسايد – توجد فجوة واسعة، أخلاقية، وقائعية.
هذا لا يهم. الامر سيصدح من اقصى العالم الى أقصاه، أدوات الدعاية الفلسطينية من النوع الأكثر جودة؛ "دليل" ان إسرائيل تقتلهم، او تتطلع لتصفية وجودهم كشعب، بشكل منظم. وبالمرسوم سترفق تجسيدات: اقتباسات عن عصبة المتحمسين الإسرائيلية، من الوزير عميحاي الياهو عبر عضو الكنيست نسيم باتوري وحتى المتحمس المهرج يانون مغيل. جريمة "الإبادة الجماعية" تتطلب اثبات النية. اذهب واشرح للعالم بان وزراء الحكومة، أعضاء الائتلاف وابواق دعايتهم لا تريد الا التقاط اعجابات في التويتر وان في واقع الامر كل استخدام النار يجري بمرافقة قانونية ملاصقة. في المداولات في يوم الجمعة عندما سيطرح موقف إسرائيل سيشرحون هذا أيضا. لكنهم سيلتصقون أيضا بالامور الفنية، مثلا، انه كان على جنوب افريقيا ان تتخذ سلسلة اعمال قبل أن تتوجه الى المحكمة.
كل هذا المستنقع السام يعتمل الان. فهو يخيف أصحاب القرار، اكثر مما هم مستعدون لان يعترفوا. قضايا جرائم الحرب يمكنها أن تتدهور بسرعة كبيرة، وبشكل شخصي جدا بالنسبة لهم. "التفكير يحتد في مواجهة هيئة قضائية دولية"، لاحظ لي محام يعنى بذلك، "مثل تسلل التفكير في حبل المشنقة". من بين هذا التفكير المحتد استدعي النور القضائي الأكبر الذي نشأ في إسرائيل، رئيس العليا الأسبق اهرون باراك الى خدمة العلم. من اتصل به يطلبه للتجند في خدمة الاحتياط هو أن يقرب رقم واحد الوزير رون ديرمر. أوضح ديرمر بان هذا بناء على رأي رئيس الوزراء نتنياهو. رأيت القاضي باراك اليوم، في الطريق الى رحلة الطيران. تصافحنا وليس اكثر؛ انتقل باراك الى مزاج قضائي وملجوم. لا يجري لقاءات صحفية، لا يتحدث. أوضح لوزارة الخارجية بانه سيبقى في لاهاي الى أن يصدر الامر الاحترازي، او بقدر ما يحتاج وفقا لتعليمات المحكمة. من تحدثوا معه في الأشهر الأخيرة يروون بان احداث 7 أكتوبر بعثت به الصدمة المختبئة إياها، صدمة الطفولة في اذار 1944، في غيتو كوبانا. الحدث الذي فرت منه امه وهو بصعوبة شديدة. هذه هي صدمة الإبادة الجماعية، الحقيقية.
صباح الغد، في المداولات في لاهاي، سيجلس قضاة من كل العالم، لكن فقط قاض واحد شهد على جلدته الكارثة. لعله يمكنه أن يشرح له ما هو الفرق بين هذا وبين حرب رهيبة مع حماس في قطاع غزة، يموت فيها أيضا مواطنون كثيرون. لعلهم ينصتون له؛ لعلهم لا.

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