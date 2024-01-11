Friday, 12 January 2024 01:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يوغل بعدوانه بـ14 مجزرة وحشية جديدة في القطاع

1/11/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- بينما يُحاكم الكيان المُحتل لأول مرة أمام أعلى هيئة قانونية أممية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة؛ فإنه واصل جرائمه بـ 14 مجزرة وحشية جديدة أمس أدت لارتقاء 147 شهيداً، بالتزامن مع رسم خريطة لحدوده الممتدة إقليمياً، "كحلم" قديم لا يزال يُراود قادته الصهاينة بقوة الدم والسلاح المزعومة.
ولم يكن صوت جنوب أفريقيا منفرداً في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، وبدأت أمس مداولاتها المستمرة ليومين، بل انضمت إليها دول عربية ودولية عديدة كان الأردن في مقدمتها، للمطالبة، أيضاً، بإصدار قرار يجبر الاحتلال بوقف الحرب، إلا أن الكيان الصهيوني عكس قلقه من نتيجتها بهجوم وحشي طال مختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفاً المزيد من الشهداء والجرحى.
وفي محاولة منه لتهدئة الضجة الأممية المضادة لسلوكه الإجرامي؛ عمد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، إلى سَوق مزاعم نفي نيته لاحتلال غزة أو تهجير سكانها أو استهدافه للمدنيين خلا حركة "حماس" فقط، ولكنها ادعاءات لا تنطلي على أحد وتعاكس الواقع، إذ ارتكب جيشه مجزرة مروّعة بحق مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا عند "شارع الرشيد" غربي مدينة غزة.
وقد تزامن ذلك مع تصريح المتحدث الأسبق باسم جيش الاحتلال، الصهيوني "آفي ليبكين"، بخريطة حدود كيانه المحُتل، أمس، الممتدة من "لبنان للصحراء الكبرى، أي المملكة العربية السعودية، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات" بما تضم معها "مكة والمدينة وجبل سيناء"، على حد زعمه، مما أثار جدلاً وغضباً عارماً.
تصريحات "ليبكين"، التي تُعبر عن حلم صهيوني قديم، تتطابق مع وثيقة تدعى "وثيقة ينون"، للصحفي الإسرائيلي "أوديد ينون"، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصهيوني الأسبق "أرييل شارون"، ونشرت لأول مرة عام 1982، وتحمل عنوان "الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات"، استناداً إلى رؤية مؤسس الحركة الصهيونية "ثيودور هرتزل".
وترتكز "وثيقة ينون" على إقامة "إسرائيل الكبرى"، وتشكل حجر الزاوية في سياسات القوى السياسية الصهيونية المتمثلة في حكومة "نتنياهو"، وسياسات مؤسستي الجيش والاستخبارات الصهيونية، وتفترض زعماً بتقسيم الدول العربية كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني، وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها وضمها مع قطاع غزة للكيان الصهيوني.
وعلى إثر تلك المزاعم الصهيونية؛ واصل الاحتلال جرائمه بارتكاب مجزرة مروعة حينما فتحت دبابة الاحتلال نيران رشاشاتها الكثيفة تجاه مئات الفلسطينيين الذين كانوا متجمعين عند "شارع الرشيد"، غربي مدينة غزة، وايقاع معظمهم بين شهيد وجريح.
في حين استهدف القصف الجوي الاحتلالي الكثيف منزلاً يضم نازحين مدنيين عند مدخل مشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح، مما أدى لاستشهاد 12 فلسطينياً، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 23.357 شهيدا و59.410 إصابة.
ونتيجة غارات الاحتلال الهمجية، فقد ارتقى 19 شهيداً خلال الـ24 ساعة الأخيرة في خان يونس، جنوباً، بتدمير الأبنية السكنية فوق رؤوس ساكنيها، أسوة باستهداف منزل عائلة فلسطينية كاملة في شمال رفح، جنوب القطاع، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى.
ولم يسلم وسط القطاع أسوة بشماله من جرائم الاحتلال، فارتقى 17 شهيداً فلسطينياً من سكان مخيم المغازي في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال، إضافة إلى ستة شهداء آخرين عند قصف سيارة إسعاف في "شارع صلاح الدين" المحاذي للمخيم، بالتزامن مع قصف أنحاء متفرقة من مخيمي "البريج" و"النصيرات"، وصولاً لشمال القطاع.
من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، ترحيبها بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، الدكتور باسم نعيم، في تصريح له أمس، "نتطلع لأن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فوراً على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب".
وبالمثل؛ قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثاً تاريخياً لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب أفريقي المشترك في وجه الظلم، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأضافت إن "المساءلة والمحاسبة للكيان المُحتل، باستخدام كافة الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".
ورأت بأن "ما يشجع سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وتماهي بعض الدول في التواطؤ في ارتكاب الجرائم من خلال الفيتو والدعم السياسي والعسكري".
وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، الدول الشقيقة والصديقة، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصاراً للعدالة ومنعاً للإبادة.

MENAFN11012024000072011014ID1107710833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث