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الظروف الجوية.. عقدة تلاحق تلفريك عجلون

1/11/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم كل الجهود المبذولة من الجهات المعنية لإبقاء "السياحة الشتوية" في محافظة عجلون ضمن مستويات مقبولة، بحيث تضمن إدامة العمل بالمواقع الأثرية والمشاريع والمنشآت السياحية، إلا أن تلك الجهود عادة ما تتعثر وتتوقف، كما يحدث بإغلاق التلفريك خلال المنخفضات الجوية، بداعي الأمطار الغزيرة والضباب وهبوب الرياح الشديدة.
هذا الحال، دفع ناشطين وأصحاب مشاريع سياحية إلى التساؤل عن الوسائل والتدابير التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذه المشكلة، بحيث تضمن إدامة عمل التلفريك خلال تلك الظروف الجوية التي قد تمتد لأيام طويلة، أو البحث عن طرق بديلة تبقي الظروف مهيأة لاستقبال المجموعات السياحية.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة متذر الزغول، إن إقامة المشاريع السياحية في المحافظة من أساسيات التنمية فيها، بحيث تساهم في تشغيل الأيدي العاملة، ما يستدعي توجيه الدعم لتنشيط السياحة الشتوية، لتكون أمرا مهما لزيادة أيام العمل، وبيئة ملائمة لاستيعاب الزوار للمنطقة في مختلف الأوقات.
وأكد أن أجواء الشتاء يجب أن تجذب آلاف المتنزهين للاستمتاع بالمناظر الجميلة، ومشاهدة الأودية والينابيع المتفجرة، وتجمع المياه في سد كفرنجة وحتى خلال تساقط وتراكم الثلوج، ما يستدعي تسليط الضوء على المواقع السياحية، التي يمكن أن تقام فيها استثمارات سياحية جاذبة للزوار خلال الشتاء، وتوفير المنح والقروض لإقامة المشاريع الملائمة للشتاء، وإيجاد حلول فنية لمشكلة توقف التلفريك خلال المنخفضات الجوية.
وكانت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أعلنت أول من أمس، عن عدم توافر إمكانية تشغيل تلفريك عجلون خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بسبب المنخفض الجوي وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة.
وقال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة أمجد الوديان، إن المجموعة قررت مع شركة النقليات السياحية الأردنية، تأجيل موعد البدء بانطلاق الرحلات المشتركة إلى التلفريك إلى 19 من الشهر الحالي.
وأعلنت المجموعة أن استقبال زوار التلفريك في فصل الشتاء يمتد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء يومياً، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحيث يبدأ بيع التذاكر في تمام الساعة 11 صباحاً.
يذكر أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية، لدعم السياحة الداخلية، من خلال استحداث خط نقل مباشر من عمّان إلى تلفريك عجلون والعودة، وبأسعار مخفضّة.
وقال مدير المناطق التنموية، يوسف عرفات، إنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر والترويج لتلفريك عجلون، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستخضع للتقييم خلال الفترة المقبلة ودراسة التحديات ومجالات التطوير.
وأضاف أن المجموعة تعمل على دراسة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون وإضافتها لمسارات التنقل مستقبلاً لتوفير خيارات أكثر للزائرين، مشيرًا إلى إطلاق خدمة "بلا دور" الإلكترونية قريبا، التي تهدف إلى تقليل الوقت الضائع على الزوار في حجز التذاكر في عجلون.
بدوره قال المدير العام لشركة النقليات السياحية الأردنية، خالد اللحام، إن الاتفاقية تأتي في صلب التوجيهات الملكية لدعم تلفريك عجلون.
وأوضح أن العمل بخط النقل الجديد سيبدأ اعتبارا من الجمعة 12 كانون الثاني (يناير) 2024، من خلال رحلتين، الأولى ستنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحاً، والثانية من محطة السابع الساعة 10:30 صباحاً، وسيكون سعر التذاكر عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير للكبار و3 دنانير للأطفال، بالإضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني للشركة وفي مكاتبها.
ويقول مشرف على أحد المخيمات السياحية عمران الشرع إن السياحة الشتوية في المحافظة تبقى مرهونة باستمرار تشغيل التلفريك وبقاء المسارات السياحية عاملة طيلة فصل الشتاء الذي يمتد لزهاء 5 أشهر، ما سيشكل قيمة مضافة للمواقع الأثرية قرب التلفريك والمشاريع السياحية على امتداد المسارات السياحية، ويضمن تشغيلها وجني إيرادات تضمن ديمومتها والحفاظ على العاملين فيها.
قي المقابل، تؤكد مديرية السياحة في المحافظة أن الوفود السياحية ما تزال تزور المواقع الأثرية وبعض المسارات بأعداد جيدة.
بينما يتساءل علي الصمادي عن الطريقة التي يمكن من خلالها تجاوز مشكلة توقف التلفريك في الحالات الجوية غير المستقرة، كالأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة، مؤكدا أن بقاء عمل التلفريك وقدوم الوفود السياحية سيبعد عجلون عن "سباتها الشتوي"، كما كان في سنوات سابقة، داعيا إلى تنشيط المسارات وتجويد البنى الملائمة للسياحة الشتوية، للتخفيف من حدة هذا الركود.
وطالب الناشط هاشم القضاة باستمرار عمل برامج وزارة السياحة خلال الشتاء كبرنامج "أردننا جنة" لتنشيط المسارات السياحية، لافتا لأهمية إقامة المرافق السياحية المؤهلة لاستقبال الزوار خلال الشتاء واستغلال مناطق الأودية والشلالات في راجب وكفرنجة وحلاوة وعرجان باعتبارها مناطق جذب سياحي خصوصا خلال تساقط الأمطار والثلوج، مشيرا إلى أهمية تأهيل واستمرار التلفريك للعمل خلال الأمطار وتساقط الثلوج، مطالبا بوضع الأودية ضمن المسار السياحي وضرورة الاهتمام بها خصوصا وادي زقيق الذي يشهد حركة سياحية نشطة خلال الربيع والصيف، وتتراجع خلال الشتاء.
وأكد حمزة شويات أن افتقار المواقع الأثرية والمشاريع السياحية للبنى التحتية المناسبة لموسم الأمطار، يسهم بتراجع الإيرادات السياحية، إذ تضيع 5 أشهر من كل سنة من دون مردود حقيقي لأصحاب تلك المشاريع، مبينا أن تحسين البنى التحتية المؤدية إلى المشاريع السياحية، سيشجع أصحابها على تأهيلها بما يتناسب وديمومة الحركة السياحية طيلة الشتاء، وتوفير الدعم من قروض ومنح لأصحاب المشاريع، لتطوير استثماراتهم بما يتلاءم والسياحة الشتوية، ويضمن الإبقاء على فرص العمل والعاملين في المشاريع.
وقال حسين المومني إن آلاف الزوار من خارج المحافظة، يغتنمون تساقط الثلوج على مناطق المحافظة شتاء، للقدوم مع أسرهم والاستمتاع بالأجواء، ما قد يتيح للمشاريع السياحية الاستفادة منها، وهو ما يستدعي من القطاعين العام والخاص، ضرورة اغتنام فترة الشتاء في السياحة الشتوية، بتوفير مخيمات سياحية مؤهلة، ومواقع للإقامة وسط الغابات تكون آمنة خلال تساقط وتراكم الثلوج، وتخصيص مواقع مؤهلة ومحددة ومجهزة بوسائل السلامة والأمان لممارسة رياضة المغامرة.
ووفق الأرقام الرسمية فإن المحافظة تسجل حتى نهاية تشرين الثاني، وقبل دخول الشتاء في كل عام زهاء مليون ونصف مليون زائر، بحيث تشمل أعداد المتنزهين وزوار قلعة عجلون التاريخية وموقع مار الياس المعتمد من قبل الفاتيكان للحج المسيحي، ومشروع التلفريك و6 مسارات سياحية رئيسة وأخرى متفرعة عنها.
وطالب بضرورة تنشيط الحركة السياحية شتاء، وإيجاد برامج وأنشطة ملائمة، مشيرا إلى أن هذه السياحة تلقى رواجا محدودا في المحافظة، ما يتطلب تجاوز العوائق وإيجاد البنى التحتية المناسبة.
يذكر أن المحافظة، تشهد قدوم وفود سياحية أوروبية ومجموعات سياحية بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر) لزيارة المسارات السياحية، ما ينعكس إيجابا على مشاريع الإيواء وبيوت الضيافة والمطاعم.
ووفق أرقام السياحة والآثار، فإن عدد زوار قلعة عجلون وموقع مار الياس المعتمد من قبل الفاتيكان للحج المسيحي للعام الماضي بلغ 517322 زائر من الأردنيين والعرب ومختلف الجنسيات.
وكشفت الأرقام أن زوار القلعة لنفس الفترة من العرب بلغ 181950 ومار الياس 5900 ، فيما بلغ زوار القلعة من الأجانب 119400 ومار الياس 3000.

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