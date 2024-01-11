أجواء باردة وغائمة جزئيا وهطل للأمطار

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- Alghad Newspaper) عمان - تبقى الأجواء الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في الشمال والوسط وأجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة أحيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في الشمال، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
أما غدا، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، بخاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ بعد غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطل زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.-(بترا)
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