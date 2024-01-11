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أجواء باردة وغائمة جزئيا وهطل للأمطار

1/11/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - تبقى الأجواء الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في الشمال والوسط وأجزاء من المنطقة الشرقية، قد تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة أحيانا، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات، مع بقاء الفرصة لأمطار متقطعة في الشمال، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
أما غدا، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، بخاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
كما يطرأ بعد غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطل زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.-(بترا)

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