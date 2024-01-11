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انتهاء تصحيح 3 مباحث لـالتكميلية.. والنتائج منتصف شباط

1/11/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – انتهت لجان تصحيح الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في وزارة التربية والتعليم، من تصحيح إجابات المشتركين في 3 مباحث هي التربية الإسلامية واللغة العربية (المشترك)، والرياضيات، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم د.محمد شحادة.
وبين شحادة في تصريح لـ الغد" أمس، أن عملية التصحيح لباقي المباحث ما تزال مستمرة، موضحا أن المباحث التي تحتوي على الاسئلة المقالية (انشائية) التي يتم تصحيحها يدويا داخل مراكز التصحيح، هي "اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية والرسم الصناعي"، اما بقية المباحث التي تحتوي على الاسئلة الموضوعية (خيار من متعدد) فيتم تصحيحها عبر آلية القارئ الضوئي.
وتابع شحادة ان تصحيح إجابات الطلبة على ورقة القارئ الضوئي سيتم عبر وضعها على جهاز الماسح الضوئي، مشيرا إلى أن دقة القراءة تصل لــ100 %.
وتوقع شحادة إعلان نتائج تكميلية التوجيهي في النصف الاول من شباط (فبراير) المقبل، مشيرا الى أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة.
وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.
ولفت شحادة إلى أن دفاتر الإجابة، تمر في مراحل عدة، تقوم بها اللجان المختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تزيد عن 11 مرحلة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا، وأخذ عينة عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث وطالب.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بدقة، وبما يمنح الطلبة العلامات المستحقة التي حصلوا عليها وبشفافية تامة، مبينا أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37 مركزا، وعدد المصححين أكثر من 8 آلاف.
الى ذلك، توافقت آراء الطلبة بشأن امتحان (التوجيهي)، على أن أسئلة امتحان تاريخ الأردن "كانت سهلة ومباشرة وضمن المناهج المقرر".
وفيما أعربوا عن ارتياحهم لسير مجريان الامتحان ومستوى ونمطية الأسئلة، أشاروا إلى أن قاعات الامتحان شهدت أجواء مريحة وهادئة.
وتقدم 27749 مشترك ومشتركة، أمس، لتأدية الامتحان تاريخ الاردن.
الطالبان سفيان القيسي وحازم الصرايرة (علمي)، أكدا أن مستوى الاسئلة، تدرج من سهلة إلى متوسط، قائلين إن الامتحان راعي قدرات الطلبة المختلفة، لكنها دقيقة في بعض فقراتها وان الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها بمنتهى السهولة، لافتين الى أن مدة الامتحان كانت كافية، وأن الأسئلة تتناسب مع قدرات الطلبة،
وأظهرت رانيا خوالدة، لين كيلانين الفرع الأدبي، ارتياحًا ورضى عن الامتحان، مبينتين أن الأسئلة كانت واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة، لم تكن صعبة، ومدة الامتحان كافية، وراعت الفروقات بين الطلبة.
من جهته قال محمد ناجي، من الفرع الشرعي، إن الأسئلة سهلة ومن المنهاج والكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع المستويات والقدرات، مبينًا أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان "مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة".
وقال احمد رواشدة، من الفرع الصناعي، إن الأسئلة ضمن المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة"، مؤكدًا أن المدة الزمنية "كافية".
وأيده عمران الحموري، الفرع الزراعي، قائلًا إن الأسئلة جاءت "مريحة بشكل عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي"، مؤكدًا أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان "مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة".
وتوقع الحموري أن "يحصل أغلبية الطلبة على علامات مرتفعة، كون الأسئلة جاءت سهلة".

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