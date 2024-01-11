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اليرموك: مهيدات تحصل على إجازة مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد

1/11/2024 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت رئيس قسم تدقيق الجودة في مركز الاعتماد وضمان الجودة بجامعة اليرموك الدكتورة رزان مهيدات، في برنامج " المقوّم المعتمد للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي العربية"، وحصولها على شهادة "مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد"، بعد اجتيازها متطلبات هذا البرنامج.
ونفذت الورشة من قبل مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية، بهدف إعداد وتأهيل أكبر عدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العربية لتطبيق الاتجاهات الحديثة المتعلقة بجودة البرامج الأكاديمية في إطار الاهتمام بإعداد قاعدة بيانات بمقومين مراجعين خارجيين تغطي التخصصات الأكاديمية للبرامج.
وتضم البرنامج ورشتي عمل، الأولى إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرامج الأكاديمية وإعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية، من خلال التعريف بمنهجية تقويم البرنامج الأكاديمي ومعايير التقويم المعمول بها لدى مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية، وكيفية إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرنامج الأكاديمي في إطار المحاور المعتمدة.
كما وتضمن البرنامج كيفية تحديد نقاط القوة وفرص التحسين للبرنامج الأكاديمي والتعرف على أنشطة وإجراءات فريق التقويم وكيفية تحليل تقرير التقويم الذاتي، وإعداد برنامج الزيارة الميدانية، ومنهجية تقويم محاور البرنامج.
الورشة الثانية، كانت حول التقويم الخارجي للبرنامج الأكاديمي، وهدفت إلى تعريف المشاركين بالممارسة الفعلية والتطبيق العملي لكافة أنشطة فريق التقويم الخارجي قبل الزيارة، وخلال الزيارة الميدانية، وكتابة التقرير النهائي بعد انتهاء الزيارة الميدانية للبرنامج.
وتحقيقاً لرؤية وخطة الجامعة للنهوض بجودة العملية التعليمية، وتطبيقاً للخطة التنفيذية لمركز الاعتماد وضمان الجودة، فيما يتعلق بإعداد الكوادر وتأهيلها لتحقيق الأهداف المستدامة، يعتزم المركز عقد دورات لأعضاء الهيئة التدريسية، لتأهيل أكبر عدد من أساتذة الجامعة في هذا المجال، والبدء بتطبيق سياسة تدقيق الجودة الداخلية وتفعيلها اجرائياً.
يذكر أن هذا البرنامج يتميز بإكساب المشاركين المعارف والمهارات التي تغطي الجانب النظري والعملي والتطبيق الميداني.

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