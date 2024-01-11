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إدراج المجلة الأردنية لأبحاث التمريض ضمن قاعدة البيانات إبسكو

1/11/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدرجت المجلة الأردنية لأبحاث التمريض ضمن قاعدة البيانات إبسكو، بعد مرور عامين على توطين المجلة في عمادة البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مبذولة لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها بالإضافة إلى إتاحة الاستفادة من محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، حيث تم إلى الآن إصدار ستة أعداد بمجمل 56 ورقة علمية منشورة.

وتعمل هيئة تحرير المجلة برئاسة الأستاذ الدكتورة رائدة أبو الرب، والتي تضم باحثين وخبراء متميزين على المستويين الدولي والمحلي، على مراجعة الأوراق العلمية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة ومدونة أخلاق البحث العلمي في الجامعة.

كما يعمل القائمون على المجلة على إدراجها في قاعدة بيانات Scopus وقواعد بيانات علمية مرموقة لتعكس واقع مهنة التمريض وتساهم بالنهوض بواقع المهنة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مع العلم أنه تم إدراج المجلة سابقًا في قاعدة بيانات DOAJ و Google Scholar وIMEMR.

والجدير بالذكر أن المجلة الأردنية لأبحاث التمريض هي مجلة علمية محكمة ومعتمدة للترقية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

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